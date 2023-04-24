Philips-ondersteuning Wat is de OneBlade Club?

OneBlade Club van Philips is een abonnementsservice voor OneBlade-handgrepen en vervangende mesjes.



Als u zich aanmeldt voor de OneBlade Club, kunt u een Philips OneBlade kopen door een klein maandelijks bedrag te betalen. Bovendien kunt u ervoor kiezen om zo vaak als u wil een vervangend mesje te ontvangen. Deze verzenden wij dan naar uw adres.