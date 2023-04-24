Philips-ondersteuning Hoe kan ik mijn OneBlade Club-abonnement updaten?

Als abonnee van de Philips OneBlade Club kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment aanpassen door u aan te melden bij uw account. U kunt gegevens zoals uw bezorgadres en betaalmethode bijwerken in uw account. Klik hieronder op uw land van verblijf om uw abonnement op de OneBlade Club te openen:



Oostenrijk

België

Tsjechië

Frankrijk

Duitsland

Italy

Nederland

Portugal

Roemenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten





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