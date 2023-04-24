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Philips-ondersteuning

Hoe kan ik mijn OneBlade Club-abonnement updaten?

Als abonnee van de Philips OneBlade Club kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment aanpassen door u aan te melden bij uw account. U kunt gegevens zoals uw bezorgadres en betaalmethode bijwerken in uw account. Klik hieronder op uw land van verblijf om uw abonnement op de OneBlade Club te openen:

Oostenrijk
België
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
Italy
Nederland
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten


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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP2734/20 , QP4530/30 , QP4631/65 .

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