Philips-ondersteuning Hoe verbind ik mijn Philips OneBlade met de OneBlade-app?

Let op: deze informatie is alleen relevant voor gebruikers van de Philips OneBlade 360 met connectiviteit. Zoek naar het Bluetooth®-logo op de verpakking of de gebruikershandleiding om te zien of dit van toepassing is op uw model. Als uw OneBlade-model geen connectiviteit heeft, kunt u het apparaat nog steeds toevoegen aan uw profiel in de Philips OneBlade-app om functies zoals het bijhouden van de status van het mesje te gebruiken.



Gebruikers van OneBlade-modellen met Bluetooth kunnen verbinding maken met de Philips OneBlade-app om te profiteren van extra functies, tips, trucs en andere nuttige informatie.



Download en installeer de Philips OneBlade-app op uw mobiele apparaat met iOS of Android om te beginnen. Raadpleeg de verpakking van uw OneBlade voor meer informatie over de app (zoek de logo's van de App Store en Google Play Store!) Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat en open vervolgens de app. Volg de instructies in de app om uw OneBlade te verbinden. De lichtring op de handgreep knippert blauw terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht. Het lampje blijft blauw branden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.