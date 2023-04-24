Philips-ondersteuning Wat is een OneBlade-handgreepabonnement?

Het Philips OneBlade 360-handgreepabonnement is uw abonnement op het OneBlade-apparaat zelf. Het abonnement houdt in dat u gedurende 12 maanden elke maand een kleine betaling doet, waarna u het apparaat kunt houden.



Voor klanten in Tsjechië en Polen: alleen het abonnement voor vervangende mesjes is van toepassing. Tsjechische en Poolse consumenten kunnen ervoor kiezen om de handgreep los aan te schaffen wanneer ze zich aanmelden voor de OneBlade Club, maar een apart handgreepabonnement is niet beschikbaar.