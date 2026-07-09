Philips-ondersteuning Wat moet ik doen als mijn OneBlade Club-apparaat kapot gaat of defect is?

Als uw Philips OneBlade 360 defect is, kunt u een reparatie of vervanging aanvragen via de Philips-website. Als het defect zich voordoet tijdens de abonnementsperiode, is reparatie of vervanging meestal gratis.



Als het apparaat tijdens de abonnementsperiode verloren raakt, wordt gestolen of beschadigd is door verkeerd gebruik, wordt mogelijk nog steeds de volledige verkoopprijs in rekening gebracht.