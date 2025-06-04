Zoektermen

    Philips Dual Mode Monitors

    Eén monitor, twee modi

     
    Snelheid of een scherp beeld? Nu krijg je beide!
     
    De Philips Evnia biedt je de ultieme gamingflexibiliteit - switch tussen  4K UHD bij 160 Hz voor meeslepende, kristalheldere details en FHD bij 320 Hz voor responsiviteit op e-sportniveau. Een snelle IPS, HDR en een lage invoervertraging zorgen ervoor dat ieder beeld nauwkeurig wordt weergegeven.

    Zet een andere versnelling in, niet een ander beeldscherm.

     
    Domineer met een snelheid van 320 Hz of zwijmel weg in 4K bij 160 Hz - wat je game ook maar vereist, deze monitor is er flexibel genoeg voor. Dual Mode laat de controle over aan jou, stelt je in staat de perfecte balans te kiezen tussen resolutie en verversingsfrequentie: gebruik FHD bij 320 Hz voor ultrasnelle schietspelletjes of switch naar 4K UHD bij 160 Hž voor overdadige, meeslepende beelden. Ontworpen voor gamers die overal voor in zijn!

    Onze  favoriet(en)

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Functies binnen handbereik

     

    Dual Mode

     
     
    Schakel moeiteloos om tussen 4K UHD bij 160 Hz en FHD bij 320 Hz. Grotere flexibiliteit, geen compromissen.

     

    Fast IPS

    Paneel

     
    Dit Fast IPS-beeldscherm van Philips, met UltraClear 4K, zorgt voor scherpe, kleurechte beelden.

     

    Kleuren waar je iets aan hebt

     
    Met VESA-gecertificeerde DisplayHDR™ krijg je wat je ziet - levendig, levensecht, compromisloos.

     

    0,5 ms Smart MBR

    snelle respons

     
    De Philips Evnia met 0,5 ms Smart MBR verstrekt scherpe, blurvrije beelden - perfect voor snel gamen.

     

    Voor alle soorten gamers

     

    The Content Creator

     
    160 Hz 4K. Nauwkeurig in beweging.

    Bewerk, animeer en ontwerp content met een ultravloeiende verversingsfrequentie van 160 Hz en een verbluffende helderheid van 4K - ideaal voor creatieve high-end workflows.

     

    De FPS-professional

     
    Een responsiviteit van 320 Hz. Geen excuses.

    Domineer iedere speelronde met bliksemsnelle responsiviteit en vloeiend spel.

     

    De streamer

     
    Uitgebalanceerde prestaties. Altijd actief.

    Speel, stream en chat met stabiele prestaties en geoptimaliseerde multitasking - jouw setup, jouw show.

     

    De console-gamer

     
    HDMI 2.1, UHD van 120 Hz. Klaar om te spelen.

    Ervaar meeslepende beelden met HDR, een lage invoervertraging en naadloze compatibiliteit met next-gen consoles.

     

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center is een gebruiksvriendelijke 

    software die is ontworpen om je monitor te optimaliseren

    met intuïtieve bediening.

    Meer ontdekken

