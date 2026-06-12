Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
27M2N3800A/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Profiteer van het beste van twee werelden met Dual Mode. Schakel naadloos tussen 3840 x 2160 bij 160 Hz voor verbluffende helderheid en 1920 x 1080 bij 320 Hz voor ultrasoepele gameplay. Of u nu adembenemend beeld wilt of snelle actie, deze monitor past zich direct aan uw behoeften aan.
Ervaar het nieuwste van het nieuwste in intensief, competitief gamen met de Philips Evnia-monitor. De monitor is ontwikkeld voor gamers die behoefte hebben aan ultravloeiend beeld zonder vertragingen en heeft een vernieuwingsfrequentie van 320 Hz – aanzienlijk hoger dan bij standaardschermen. Frustrerende frame drops zijn verleden tijd, zodat u nooit meer wordt verrast door vijanden die ineens op het scherm verschijnen. Met dit hoogwaardige scherm is elke kritieke beweging uiterst soepel, zodat u profiteert van de precisie en helderheid om de competitie voor te blijven en elk schot vol vertrouwen te lossen.
De Philips Evnia met 0,5 ms Smart MBR voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte en levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. Snelle actie en dramatische overgangen worden vloeiend weergegeven. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.
3.0
van 5
1
Beoordeling
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Geverifieerde koper
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Deze review is gemaakt voor Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Deze review is gemaakt voor Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Adobe RGB en DCI-P3-dekking op basis van CIE1976, sRGB-gebied op basis van CIE1931, NTSC-gebied op basis van CIE1976.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
Houd er rekening mee dat de functie voor minimale vertraging permanent is ingeschakeld en niet kan worden uitgeschakeld.
Deze monitor is duurzaam: de voetjes van de standaard zijn gemaakt van 35% gerecycled plastic en het chassis van de monitor is gemaakt van 85% gerecyclede kunststoffen.
Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Werk de NVIDIA® G-SYNC®-driver bij naar de nieuwste versie. Meer informatie vindt u op de website van NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt.
De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.