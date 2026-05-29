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Philips OneUp Verwisselbare dweildoeken

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Philips OneUpVerwisselbare dweildoeken

XV1882/20

Philips OneUp Verwisselbare dweildoeken

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Met Philips OneUp verwisselbare dweildoeken maakt u uw vloer moeiteloos schoon. De herbruikbare dweildoeken zijn uiterst efficiënt en duurzaam en gaan tot wel 6 maanden mee. Voor vlekkeloos schone vloeren in een handomdraai.

  • PDF bestand
  • 29 May 2026

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