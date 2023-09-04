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Niet meer leverbaar
SCF639/05
Standaard
Voor eenvoudig bewaren.
Voor maximale flexibiliteit.
Kan veilig worden gebruikt in een flessenwarmer, magnetron, vaatwasser en sterilisator.
4.1
van 5
138
Reviews & awards
Mees90
04/09/2023
Nederland
Lekvrij!!
Door de vele reviews over dat ze wel lekken twijfelde ik om ze te kopen, maar super blij dat ik dat wel gedaan heb! Je moet soms even goed opletten dat je de deksel recht erop draait, maar dan zijn ze écht geheel lekvrij. Perfect dus voor het vervoeren en bewaren van moedermelk.
Voordelen
Lekvrij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk
Moeder van 2
27/08/2021
Nederland
Doet wat het moet doen!
Ik vind de bakjes prettig werken. Ze lekken niet, mits je ze goed dichtdraait, maar dat is altijd. Ik heb ze veel gebruikt voor 2 kids voor moedermelk en later ook voor eten, rozijntjes, e.d. Ze zijn goed te stapelen. Ik ben er wel tevreden over.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk
SarahRomee
15/02/2018
Nederland
Super om moedermelk in te bewaren BPA vrij
Prijs kwaliteit is top en het werkt perfect in combinatie met de Philips Avent Borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF618/10 Bewaarbekers voor moedermelk
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.