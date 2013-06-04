+ gemakkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten + gemakkelijk schoon te maken + ligt prettig in de hand en is goed te bedienen + goede zuigkracht (zelfs beter dan mijn electrische kolf!) + handig formaat -> past gemakkelijk in je handtas - het tuitje van het siliconen schelpje had van mij wat langer gemogen: het randje geeft heel soms wat irritatie aan de tepel - piept en kraakt even bij het starten met pompen - er zit een afdekklepje bij voor de schelp maar geen afdekklepje voor de onderkant van het pompje. Hierdoor moet je altijd een flesje of bakje onderop aansluiten(kolf en bakjes/flesje apart meenemen neemt wat minder ruimte in).