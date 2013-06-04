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Gemakkelijk voor onderweg
Kolf met zacht massagekussen
Bevat fles en speen
Reisdeksel en afsluitplaatje
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.
De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.
De borstkolf is klein en licht, wat betekent dat je hem gemakkelijk kunt opbergen en meenemen. Daardoor kun je buitenshuis discreter kolven.
4.4
van 5
161
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Lske
04/06/2013
Nederland
Prima kolf!
+ gemakkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten + gemakkelijk schoon te maken + ligt prettig in de hand en is goed te bedienen + goede zuigkracht (zelfs beter dan mijn electrische kolf!) + handig formaat -> past gemakkelijk in je handtas - het tuitje van het siliconen schelpje had van mij wat langer gemogen: het randje geeft heel soms wat irritatie aan de tepel - piept en kraakt even bij het starten met pompen - er zit een afdekklepje bij voor de schelp maar geen afdekklepje voor de onderkant van het pompje. Hierdoor moet je altijd een flesje of bakje onderop aansluiten(kolf en bakjes/flesje apart meenemen neemt wat minder ruimte in).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
JzM2018
04/06/2013
Nederland
Prima kolf!
+ gemakkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten + gemakkelijk schoon te maken + ligt prettig in de hand en is goed te bedienen + goede zuigkracht (zelfs beter dan mijn electrische kolf!) + handig formaat -> past gemakkelijk in je handtas - het tuitje van het siliconen schelpje had van mij wat langer gemogen: het randje geeft heel soms wat irritatie aan de tepel - piept en kraakt even bij het starten met pompen - er zit een afdekklepje bij voor de schelp maar geen afdekklepje voor de onderkant van het pompje. Hierdoor moet je altijd een flesje of bakje onderop aansluiten(kolf en bakjes/flesje apart meenemen neemt wat minder ruimte in).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles
Hase19
28/06/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Handliche Milchpumpe mit Flasche!
Ich nutze die Milchpumpe um unterwegs oder auf Feierlichkeiten Mittermilch abzupumpen. Durch das Massagekissen an der Milchpumpe ist das abpumpen sehr angenehm. Die Milchpumpe lässt sich vollständig auseinander bauen und einfach reinigen, ideal für unterwegs.
Voordelen
Einfache Reinigung, ideal für unterwegs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handmilchpumpe mit Flasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handmilchpumpe mit Flasche
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Klinisch bewezen comfort: tests met 110 moeders lieten een sterke voorkeur voor Philips Avent zien vergeleken met een vooraanstaande concurrent
Meer comfort: 73% van 73 Britse moeders die borstvoeding geven vindt deze borstkolf comfortabeler dan hun huidige kolf (van de bekendste merken).
Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: www.philips.com/avent
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011