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  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*

Philips AventHandkolf met fles

SCF330/20

4.4
| (161) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
Ga lekker zitten zonder voorover te leunen terwijl ons zachte massagekussen je melktoevoer stimuleert. De Avent-handkolf heeft weinig onderdelen, is eenvoudig in elkaar te zetten en gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken. Bovendien is de kolf licht en compact, waardoor onderweg afkolven een eitje wordt.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Handkolf met massagekussen

Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*

  • Gemakkelijk voor onderweg

  • Kolf met zacht massagekussen

  • Bevat fles en speen

  • Reisdeksel en afsluitplaatje

Ontspannen houding dankzij het speciale ontwerp

Ontspannen houding dankzij het speciale ontwerp

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkafgifte

Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkafgifte

De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

Compact en lichtgewicht ontwerp

Compact en lichtgewicht ontwerp

De borstkolf is klein en licht, wat betekent dat je hem gemakkelijk kunt opbergen en meenemen. Daardoor kun je buitenshuis discreter kolven.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

161

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

2

04/06/2013

Nederland

Nederland

Prima kolf!

+ gemakkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten + gemakkelijk schoon te maken + ligt prettig in de hand en is goed te bedienen + goede zuigkracht (zelfs beter dan mijn electrische kolf!) + handig formaat -> past gemakkelijk in je handtas - het tuitje van het siliconen schelpje had van mij wat langer gemogen: het randje geeft heel soms wat irritatie aan de tepel - piept en kraakt even bij het starten met pompen - er zit een afdekklepje bij voor de schelp maar geen afdekklepje voor de onderkant van het pompje. Hierdoor moet je altijd een flesje of bakje onderop aansluiten(kolf en bakjes/flesje apart meenemen neemt wat minder ruimte in).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles

04/06/2013

Nederland

Nederland

Prima kolf!

+ gemakkelijk uit elkaar te halen en in elkaar te zetten + gemakkelijk schoon te maken + ligt prettig in de hand en is goed te bedienen + goede zuigkracht (zelfs beter dan mijn electrische kolf!) + handig formaat -> past gemakkelijk in je handtas - het tuitje van het siliconen schelpje had van mij wat langer gemogen: het randje geeft heel soms wat irritatie aan de tepel - piept en kraakt even bij het starten met pompen - er zit een afdekklepje bij voor de schelp maar geen afdekklepje voor de onderkant van het pompje. Hierdoor moet je altijd een flesje of bakje onderop aansluiten(kolf en bakjes/flesje apart meenemen neemt wat minder ruimte in).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handkolf met fles

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Handliche Milchpumpe mit Flasche!

Ich nutze die Milchpumpe um unterwegs oder auf Feierlichkeiten Mittermilch abzupumpen. Durch das Massagekissen an der Milchpumpe ist das abpumpen sehr angenehm. Die Milchpumpe lässt sich vollständig auseinander bauen und einfach reinigen, ideal für unterwegs.

Voordelen

Einfache Reinigung, ideal für unterwegs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handmilchpumpe mit Flasche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/20 Handmilchpumpe mit Flasche

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Klinisch bewezen comfort: tests met 110 moeders lieten een sterke voorkeur voor Philips Avent zien vergeleken met een vooraanstaande concurrent

  2. Meer comfort: 73% van 73 Britse moeders die borstvoeding geven vindt deze borstkolf comfortabeler dan hun huidige kolf (van de bekendste merken).

  3. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: www.philips.com/avent

  4. BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011