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Gemakkelijk voor onderweg
Kolf met zacht massagekussen
Bevat 3 bewaarbekers
Extra zachte speen voor pasgeborenen
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.
De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.
Gebruik dezelfde beker voor het afkolven, bewaren en voeden van moedermelk. Ideaal voor het bewaren in de koelkast of vriezer
4.7
van 5
32
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Freyadc
13/09/2018
België
Top product!
Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Tx88
09/03/2018
España
Me encanta
Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
JesusJ
06/10/2017
España
Buen producto
Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011