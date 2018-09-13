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  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
  • Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*

Philips AventHandkolf met 3 bewaarbekers

SCF330/13

4.7
| (32) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*
Ga lekker zitten zonder voorover te leunen terwijl ons zachte massagekussen je melktoevoer stimuleert. De Avent-handkolf heeft weinig onderdelen, is eenvoudig in elkaar te zetten en gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken. Bovendien is de kolf licht en compact, waardoor onderweg afkolven een eitje wordt.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Handkolf met massagekussen

Meer comfort en meer melk — makkelijk voor onderweg*

  • Gemakkelijk voor onderweg

  • Kolf met zacht massagekussen

  • Bevat 3 bewaarbekers

  • Extra zachte speen voor pasgeborenen

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.

Inclusief 3 veelzijdige bewaarbekers voor melk

Inclusief 3 veelzijdige bewaarbekers voor melk

Gebruik dezelfde beker voor het afkolven, bewaren en voeden van moedermelk. Ideaal voor het bewaren in de koelkast of vriezer

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

32

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

13/09/2018

België

België

Top product!

Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

09/03/2018

España

España

Me encanta

Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

06/10/2017

España

España

Buen producto

Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011