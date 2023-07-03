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Alle series

  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.

Niet meer leverbaar

Philips AventOplaadbare elektrische borstkolf

SCF396/11

4.7
| (264) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
Maak je klaar voor een nieuwe manier van kolven met de perfecte combinatie van zuigkracht en tepelstimulatie die is geïnspireerd op de manier waarop baby's drinken. De Philips Avent oplaadbare elektrische borstkolf zorgt voor een optimale melkstroom en past zich aan aan de vorm en grootte van je tepel
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Natural Motion-technologie voor sneller kolven*

Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.

  • Enkel

  • Eersteklas

  • Oplaadbare batterij

  • Timerdisplay

Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte*

Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte*

Kolf meer melk in minder tijd* met een kussen dat de borst stimuleert, zodat melk wordt afgekolfd zoals een baby die zou drinken. Het apparaat schakelt naadloos over van de stimulatiestand naar de kolfstand en zorgt voor precies de juiste tepelstimulatie en zuigkracht voor een optimale melkstroom. Op basis van resultaten voor de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Melk Ejection Reflex – MER).*

Een zacht en adaptief siliconen kussen (één maat)

Een zacht en adaptief siliconen kussen (één maat)

Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je tepel aan. De kolf past op 99,98% van de tepelmaten* (tot 30 mm).

De juiste speen vinden is belangrijk

De juiste speen vinden is belangrijk

Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

264

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

03/07/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne, makkelijke kolf

Het is een fijne kolf die makkelijk is in gebruik. Je zet hem snel in elkaar en hij maakt makkelijk schoon. Kolft ook makkelijk melk af door de stimulatiefase. Kolf werkt alleen niet precies zoals het boekje, omdat het uiterlijk iets anders is. Gaat lang mee op de batterij, waardoor het apparaat niet vaak aan de stroom hoeft.

Voordelen

Makkelijk, pijnloos

Nadelen

Gebruiksaanwijzing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf

21/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super easy en effectief!

De borstkolf is heel gemakkelijk in gebruik & doet wat het moet doen. Hij bouwt rustig op, en je kunt ook zelf de standen aanpassen. Zeer tevreden!

Voordelen

Gemak, gebruiksvriendelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf

18/06/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend Product

Wat een fijn apparaat, werkt goed. Hij sluit goed aan en een pluspunt is dat hij makkelijk te reinigen is. Daarnaast werkt de kolf snel en ben je zo klaar. Ik ben erg tevreden over de elektrische borstkolf.

Voordelen

Prijs, Makkelijk reinigen

Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf

Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 blanke deelnemers, VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).

  4. Op basis van de resultaten uit een vragenlijst over 1k-kussen uit klinisch onderzoek met 20 deelnemers (Nederland, 2019)

  5. BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011