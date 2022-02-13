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Niet meer leverbaar
Enkel elektrisch
Natural Motion-technologie
Comfortable siliconen kussen
8 + 16 instellingen
Dankzij onze unieke Natural Motion-technologie begint de melk al na één minuut te stromen. Met een zachte aanhechting en de juiste massage- en zuigkracht is het geen verrassing dat 97% van de moeders zegt dat de pomp effectief is en 100% van de verloskundigen de pomp aanbeveelt.
Het zachte, flexibele siliconen kussen van de kolf sluit comfortabel aan op je borst en tepel. Het past op 99,98% van de borstmaten en past zich aan voor een zachte maar veilige aanhechting.
Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.
4.4
van 5
231
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Tahaly
13/02/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijne kolf
Super Fijne borstkolf. Echt een die helpt om snel te kolven. Lang snoer dus handig
Voordelen
Past goed
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Binnenkort
23/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Doet goed zijn werk!
Goede borstkolf met fijne verschillende standen en zuigkracht perfect voor de nieuwe moeders
Voordelen
Makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD395/21 Enkele elektrische borstvoedingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD395/21 Enkele elektrische borstvoedingsset
WestraB
02/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne kolf, wekt goede toeschietreflex op
Bij mijn vorige borstkolf (ouder model van philips) kreeg ik geen toeschietreflex. Nij deze kolf wel. Zeer fijn te verstellen in zuigkracht zodat hij goed aansluit bij de behoefte. Programma bootst goed een drinkende baby na. Makkelijk te bedienen en maakt weinig geluid. Borstschild is ook erg fijn qua pasvorm. Zeer handig schoon te houden
Voordelen
Makkelijk te bedienen, goed in te stellen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)
Voor 1K-SE: 70% van de deelnemers ondervonden MER binnen 60 seconden. Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)
Gebaseerd op klinische testresultaten met 20 deelnemers (Nederland, 2019), gemiddelde score voor enkele en dubbele elektrische borstkolf; 95% van de deelnemers is het ermee eens dat onze borstkolven effectief zijn (enkele elektrische); 100% van de deelnemers is het ermee eens dat onze borstkolven effectief zijn (dubbele elektrische).
Gebaseerd op: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 deelnemers, Israël); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mei 1993, (20 deelnemers (Kaukasisch), VS); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).
Wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011