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Niet meer leverbaar

Philips Avent Laktator Elektryczny PremiumElektrische borstkolf

SCF395/11

4.4
| (231) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
De complete enkele pomp
Ontdek een volledig nieuwe manier van kolven met een Philips Avent elektrische borstkolf. De perfecte balans tussen zuigkracht en tepelstimulatie, geïnspireerd door het drinkritme van uw baby. Het zachte kussen past zich aan de grootte en vorm van uw tepel aan. Zie hieronder meer informatie.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Snel en comfortabel, favoriet bij moeders.

De complete enkele pomp

  • Enkel elektrisch

  • Natural Motion-technologie

  • Comfortable siliconen kussen

  • 8 + 16 instellingen

Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte*

Dankzij onze unieke Natural Motion-technologie begint de melk al na één minuut te stromen. Met een zachte aanhechting en de juiste massage- en zuigkracht is het geen verrassing dat 97% van de moeders zegt dat de pomp effectief is en 100% van de verloskundigen de pomp aanbeveelt.

Zacht siliconenkussen past zich aan jouw lichaam aan.

Het zachte, flexibele siliconen kussen van de kolf sluit comfortabel aan op je borst en tepel. Het past op 99,98% van de borstmaten en past zich aan voor een zachte maar veilige aanhechting.

De juiste speen vinden is belangrijk

De juiste speen vinden is belangrijk

Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

231

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

13/02/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel fijne kolf

Super Fijne borstkolf. Echt een die helpt om snel te kolven. Lang snoer dus handig

Voordelen

Past goed

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

23/01/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet goed zijn werk!

Goede borstkolf met fijne verschillende standen en zuigkracht perfect voor de nieuwe moeders

Voordelen

Makkelijk in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD395/21 Enkele elektrische borstvoedingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD395/21 Enkele elektrische borstvoedingsset

02/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne kolf, wekt goede toeschietreflex op

Bij mijn vorige borstkolf (ouder model van philips) kreeg ik geen toeschietreflex. Nij deze kolf wel. Zeer fijn te verstellen in zuigkracht zodat hij goed aansluit bij de behoefte. Programma bootst goed een drinkende baby na. Makkelijk te bedienen en maakt weinig geluid. Borstschild is ook erg fijn qua pasvorm. Zeer handig schoon te houden

Voordelen

Makkelijk te bedienen, goed in te stellen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)

  2. Voor 1K-SE: 70% van de deelnemers ondervonden MER binnen 60 seconden. Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)

  3. Gebaseerd op klinische testresultaten met 20 deelnemers (Nederland, 2019), gemiddelde score voor enkele en dubbele elektrische borstkolf; 95% van de deelnemers is het ermee eens dat onze borstkolven effectief zijn (enkele elektrische); 100% van de deelnemers is het ermee eens dat onze borstkolven effectief zijn (dubbele elektrische).

  4. Gebaseerd op: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 deelnemers, Israël); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mei 1993, (20 deelnemers (Kaukasisch), VS); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).

  5. Wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011