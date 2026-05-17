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Trimmen, scheren en stylen
Geschikt voor haar van alle lengtes
3 opzetbare stoppelkammen
Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken
De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.
Trim uw baard op de gewenste stoppellengte. Uw Philips OneBlade-scheermes komt met 3 stoppelbaardkammen. 1 mm voor een '5 o'clock shadow', 3 mm voor een normale stoppelbaard en 5 mm voor een lange stoppelbaard.
Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.
4.3
van 5
4425
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Moudnib
17/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Beste scheerapparaat
One Blade 360 is de beste scheerapparaat die ik heb.
Voordelen
Goed met Scheren
Nadelen
Jammer dat er geen extra 360 kopjes apart gekocht moeten worden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht
Date of Use 2026-04-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht
Date of Use 2026-04-10
Thom07
18/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn scheerapparaat, die irritatie voorkomt
De Philips OneBlade is een fijne en gebruiksvriendelijke trimmer die comfortabel in de hand ligt. Dankzij het ergonomische ontwerp heb je goede controle tijdens het scheren, zelfs op moeilijkere plekken. Wat echt opvalt, is hoe zacht hij is voor de huid: geen rode vlekken of irritatie, zelfs bij regelmatig gebruik. Ideaal dus voor mensen met een gevoelige huid.
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht
fix 69
18/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
geweldig
de oneblade 360 with connectivty is geweldig werkt prima scheert overal heel mooi en glad.
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.