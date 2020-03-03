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QP210/50
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP6542/19
QP6506/15
QP6552/15
QP6552/30
QP6652/30
QP6652/35
QP6507/23
QP6542/15
1 vervangmesje
1 x Original
Past op alle OneBlade-handgrepen
Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt
Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt tot wel 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.
Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring
3.8
van 5
135
Reviews & awards
Könning
03/03/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Heerlijk glad, makkelijk in gebruik
Scheert uitstekend en precies, makkelijk in gebruik!
Voordelen
Makkelijk en precies
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Visscher
27/11/2019
Nederland
Geverifieerde koper
10 jaar eerder moeten nemen of nog eerder
Had de OneBlade 10 jaar eerder of langer terug al moeten kopen.Sneller dan welk scheerapparaat dan ook.1 van de beste aankopen ooit
Voordelen
Snel scheren
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Polkadot
01/05/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect scheerapparaat
De Philips OneBlade is makkelijk voor onderweg en thuis. Het is een volwaardig scheerapparaat en in mijn geval lekker voor de gevoelige huid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.