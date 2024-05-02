ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
  • Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne

Niet meer leverbaar

ExpertClean 7500Elektrische sonische tandenborstel met app

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Wit en goud
Wit en goud
Zwart
Zwart
Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne
Het is lastig om goede poetsgewoonten vast te houden. In de periode tussen controles bij de tandarts helpt ExpertClean u hierbij. Dankzij de ingebouwde slimme sensoren weet u wanneer u de druk moet aanpassen en het voortgangsrapport in de app helpt u om uw tandenpoetsroutine vast te houden.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak

Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne

  • Verbind eenvoudig met de app

  • Ingebouwde poetsdruksensor

  • Slimme herkenning van opzetborstels

  • 4 poetsstanden, 3 sterktes

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging

Dankzij de C3 Premium Plaque Defence elektrische tandenborstel met tandplakverwijdering weet u zeker dat uw gebit grondig wordt gereinigd. De zachte, flexibele borstelharen hebben een gebogen design, waardoor ze de contouren van uw tanden volgen, 4x meer contact** maken en tot 10x meer plak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken

Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken

Verbeter de gezondheid van uw tandvlees met de G3 Premium Gum Care-opzetborstel. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels zijn ideaal om uw tandvlees gezond te houden. Gebruikers van deze opzetborstel hebben 100% minder tandvleesontstekingen* en tot 7x gezonder tandvlees in slechts twee weken.*

Hard tegen tandplak, zacht voor het tandvlees

Hard tegen tandplak, zacht voor het tandvlees

De C3 Premium Plaque Defence-opzetborstel is ontworpen voor de diepste reiniging ooit. Zachte, flexibele zijkanten en gebogen borstelharen bewegen mee met de contouren van uw tanden, maken 4x meer contact met het oppervlak en helpen u aandacht te besteden aan moeilijk bereikbare plekken*.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

494

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

02/05/2024

Nederland

Nederland

Dit is geweldig

Dit product doet heel goed zijn werk! De snelheid is top!

Voordelen

Poets kracht

Nadelen

Geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9631/16 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9631/16 Elektrische sonische tandenborstel met app

24/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top product!

Bijzonder fijne tandenborstel, waarvan ik het heel prettig vind, dat er meerdere poetsopties zijn.

Voordelen

Zie boven.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app

04/02/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi product met oplader in de reiscase

Prima tandenborstel die voldoet aan de verwachting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. meer dan een handtandenborstel

  2. vergeleken met DiamondClean

  3. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag