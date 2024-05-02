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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX9631/16
HX962K
Verkrijgbaar in
Verbind eenvoudig met de app
Ingebouwde poetsdruksensor
Slimme herkenning van opzetborstels
4 poetsstanden, 3 sterktes
Dankzij de C3 Premium Plaque Defence elektrische tandenborstel met tandplakverwijdering weet u zeker dat uw gebit grondig wordt gereinigd. De zachte, flexibele borstelharen hebben een gebogen design, waardoor ze de contouren van uw tanden volgen, 4x meer contact** maken en tot 10x meer plak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.
Verbeter de gezondheid van uw tandvlees met de G3 Premium Gum Care-opzetborstel. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels zijn ideaal om uw tandvlees gezond te houden. Gebruikers van deze opzetborstel hebben 100% minder tandvleesontstekingen* en tot 7x gezonder tandvlees in slechts twee weken.*
De C3 Premium Plaque Defence-opzetborstel is ontworpen voor de diepste reiniging ooit. Zachte, flexibele zijkanten en gebogen borstelharen bewegen mee met de contouren van uw tanden, maken 4x meer contact met het oppervlak en helpen u aandacht te besteden aan moeilijk bereikbare plekken*.
4.2
van 5
494
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Yoenes
02/05/2024
Nederland
Dit is geweldig
Dit product doet heel goed zijn werk! De snelheid is top!
Voordelen
Poets kracht
Nadelen
Geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9631/16 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9631/16 Elektrische sonische tandenborstel met app
Sportliefhebber
24/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Top product!
Bijzonder fijne tandenborstel, waarvan ik het heel prettig vind, dat er meerdere poetsopties zijn.
Voordelen
Zie boven.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app
Tandenborsteltest
04/02/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi product met oplader in de reiscase
Prima tandenborstel die voldoet aan de verwachting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ExpertClean 7500 HX9691/02 Elektrische sonische tandenborstel met app
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
meer dan een handtandenborstel
vergeleken met DiamondClean
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag