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HX6877/28
Wittere tanden. Zachte reiniging.
Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Sonische, elektrische tandenborstel
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Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.
Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoeften met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.
U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
Als u te hard poetst, kunnen uw tanden en tandvlees beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat de Philips Sonicare ProtectiveClean een zacht pulserend geluid horen om u eraan te herinneren minder hard te drukken.
Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die Smart-koppeling van poetsstanden en vervangingsherinneringen mogelijk maakt.
Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. BrushSync-koppeling laat uw slimme handvat weten welke opzetborstel u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.
Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.
Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.
In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.
Vermogen
Technische specificaties
Ontwerp en afwerking
Service
Gebruiksgemak
Meegeleverde artikelen
Reinigingsprestaties
Poetsstanden
BrushSync-koppeling van poetsstanden
Slimme sensortechnologie