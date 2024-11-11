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Niet meer leverbaar
Verkrijgbaar in
elektrische tandenborstel die door tandheelkundigen het meest wordt aanbevolen
Ingebouwde poetsdruksensor
3 standen
1 x BrushSync-functie
Reisetui
Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.
Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoeften met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.
U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.
Productbeoordelingen begrijpen
4.4
van 5
825
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
GMHuberd
11/11/2024
Nederland
Prima prijs-kwaliteitsverhouding en altijd service
Eenvoudige maar prima elektrische tandenborstel. En ik heb heel goede ervaringen met Philips op zowel het gebied van kwaliteitsprodukten als ook hun service.
Voordelen
Prima basic tandenborstel
Nadelen
Kleur:-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonische, elektrische tandenborstel
Helvoort
11/03/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Goed product
Fijne tandenborstel met goede accu zodat je niet zoveel hoeft op te laden
Voordelen
Lang poetsen zonder op te laden
Nadelen
?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Sonische, elektrische tandenborstel
Brantgum
29/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Erg fijne tandenborstel
Zeer effectieve tandenborstel met drie functies en een goed werkende poetstimer
Voordelen
Diepe effectieve reiniging
Nadelen
Vrij duur opzetstuk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonische, elektrische tandenborstel
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel