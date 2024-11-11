Mijn laatste Sonicare heeft na meer dan 10 jaar het loodje gelegd. Tijd voor een nieuwe! Nu was ik nogal verbaasd hoe groot het assortiment inmiddels is geworden. Ik had gekozen voor de Sonicare 5100 omdat het drie standen heeft en een reisetui (die miste ik altijd!). De derde stand met Gumcare en drie minuten is mijn favoriet geworden. Ik merk dat mijn tandvlees nu een stuk gezonder uitziet. Minder teruggetrokken tandvlees en een betere sluiting tussen tand en tandvlees. Om de drie maanden laat ik mijn gebit door mijn Mondhygieniste extra verzorgen. Zij hamert altijd op flossen, ragen en tandenstokers. Maar in de praktijk wil dat wel eens bij mij minder consequent zijn. Als compensatie helpt gelukkig deze Sonicare. Ik ben 63 jaar en hoop heel mijn leven mijn eigen gebit te behouden. Het helpt ook mijn gezondheid.