Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Wittere tanden. Optimale plakverwijdering. Wittere tanden. Optimale plakverwijdering. Wittere tanden. Optimale plakverwijdering.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Sonische, elektrische tandenborstel

      HX6839/28

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Wittere tanden. Optimale plakverwijdering.

      Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

      Bekijk alle voordelen

      Verkrijgbaar in:

      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      Vergelijkbare producten

      Alle ProtectiveClean weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Alles weergeven
      Dit product
      ProtectiveClean 4500
      - {discount-value}

      ProtectiveClean 4500

      Sonische, elektrische tandenborstel

      totaal

      recurring payment

      Wittere tanden. Optimale plakverwijdering.

      Wittere tanden in slechts 1 week.

      • Ingebouwde poetsdruksensor
      • 2 poetsstanden
      • 2 weken batterijduur
      • Reisetui
      Wittere tanden in slechts één week

      Wittere tanden in slechts één week

      Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

      Clean & White-poetsstand

      Clean & White-poetsstand

      Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tanden extra goed wilt polijsten, wij hebben wat u nodig hebt: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging en White is ideaal voor het verwijderen van tandaanslag.

      Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

      Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

      U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

      Laat u weten wanneer u te hard drukt

      Laat u weten wanneer u te hard drukt

      U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

      Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

      Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

      De Philips Sonicare 4500 heeft een technologie met microchip die de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel detecteert en synchroniseert. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

      Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

      Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

      Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

      Aanmoediging om grondig te poetsen

      Aanmoediging om grondig te poetsen

      Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

      Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

      Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

      De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

      Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel

      Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel

      Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe Philips Sonicare ProtectiveClean 4500-tandenborstel.

      Maakt reizen makkelijker voor u

      Maakt reizen makkelijker voor u

      In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Spanning
        110 - 220 V

      • Technische specificaties

        Batterij
        Oplaadbaar
        Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)
        Tot 2 weken
        Batterijtype
        Lithium-ion

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Wit en lichtblauw

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Gebruiksgemak

        Batterij-indicator
        Het lampje geeft de batterijstatus aan
        Handvat
        Slank, ergonomisch design
        Compatibel met handvat
        Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
        Poetstijd
        Tot 2 weken
        Vervangingsherinnering
        • Altijd de beste resultaten
        • herinneringsicoon gaat branden

      • Meegeleverde artikelen

        Handvat
        1 ProtectiveClean
        Opzetborstels
        1 W2 Optimal White
        Reisetui
        1
        Docking station
        1

      • Reinigingsprestaties

        Gezondheidsvoordelen
        Helpt gaatjes verminderen
        Timer
        Quadpacer en SmarTimer
        Snelheid
        Tot 62.000 poetsbewegingen/min
        Wittere tanden
        Wittere tanden in 1 week
        Feedback bij te veel druk
        Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

      • Poetsstanden

        Clean
        Buitengewoon schoon, elke dag
        Wit
        Verwijdert oppervlaktevlekken

      • Slimme sensortechnologie

        Poetsdruksensor
        Waarschuwt wanneer u te hard poetst
        BrushSync-vervangingsherinnering
        • Weet altijd wanneer u de
        • opzetborstel moet vervangen

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      • Sonicare W3 Premium White Standaard sonische opzetborstels

        W3 Premium White

        Standaard sonische opzetborstels

        HX9062/33

      • Sonicare W3 Premium White Standaard sonische opzetborstels

        W3 Premium White

        Standaard sonische opzetborstels

        HX9062/17

      • Sonicare W2 Optimal White Standaard sonische opzetborstels

        W2 Optimal White

        Standaard sonische opzetborstels

        HX6068/13

        € 44,99*
      • Sonicare W2 Optimal White Standaard sonische opzetborstels

        W2 Optimal White

        Standaard sonische opzetborstels

        HX6068/12

        € 44,99*
      • Sonicare W2 Optimal White 2x Witte sonische opzetborstels

        W2 Optimal White

        2x Witte sonische opzetborstels

        HX6062/10

        € 17,99*
      • Sonicare C3 Premium Plaque Defence 4x Zwarte sonische opzetborstels

        C3 Premium Plaque Defence

        4x Zwarte sonische opzetborstels

        HX9044/33

      • Sonicare C3 Premium Plaque Defence 4x Witte sonische opzetborstels

        C3 Premium Plaque Defence

        4x Witte sonische opzetborstels

        HX9044/17

      • Sonicare C3 Premium Plaque Defence 2x Zwarte sonische opzetborstels

        C3 Premium Plaque Defence

        2x Zwarte sonische opzetborstels

        HX9042/33

      • Sonicare C3 Premium Plaque Defence 2x Witte sonische opzetborstels

        C3 Premium Plaque Defence

        2x Witte sonische opzetborstels

        HX9042/17

        € 24,99*
      • UV Sanitizer UV-reiniger

        UV Sanitizer

        UV-reiniger

        HX6907/01

      • Sonicare InterCare Compacte sonische opzetborstels

        HX9014/07

      • Sonicare InterCare Compacte sonische opzetborstels

        HX9012/07

      • Sonicare InterCare Standaard sonische opzetborstels

        HX9004/31

      • Sonicare InterCare Standaard sonische opzetborstels

        HX9004/07

      • Sonicare InterCare Standaard sonische opzetborstels

        HX9002/07

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6064/62

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6064/60

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6064/33

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6064/31

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6064/07

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6064/05

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6063/62

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6063/60

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6063/35

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6062/94

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6062/60

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6062/07

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6062/05

      • Sonicare Sensitive Standaard sonische opzetborstels

        HX6053/62

      • Sonicare Sensitive Standaard sonische opzetborstels

        HX6053/60

      • Sonicare S Sensitive Standaard sonische opzetborstels

        HX6053/05

      • Sonicare Sensitive Standaard sonische opzetborstels

        HX6052/05

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6024/31

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6024/07

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6024/05

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6023/05

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6023/02

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6022/07

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6022/05

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6021/05

      • Sonicare ProResults Compacte sonische opzetborstels

        HX6021/02

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6018/31

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6014/39

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6014/35

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6014/33

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6014/31

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6013/05

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6013/02

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6012/05

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6012/02

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6011/05

      • Sonicare ProResults Standaard sonische opzetborstels

        HX6011/02

      • Reisoplader

        CRP239/01

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (voorheen ProResults Plaque Defense)

        HX9024/10

      • Sonicare ProResults 4x C1 sonische opzetborstels

        HX6014/07

      • Sonicare ic Intercare Standaard sonische opzetborstels

        HX9014/10

      • Sonicare ic Intercare Standaard sonische opzetborstels

        HX9012/10

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (voorheen ProResults Plaque Defense)

        HX9022/10

      • Sonicare opzetborstel voor tandplakverwijdering

        HX9022/07

      • Sonicare ProResults gum health Standaard sonische opzetborstels

        HX9032/07

      • Sonicare ProResults gum health Standaard sonische opzetborstels

        HX9034/07

      • Sonicare opzetborstel voor tandplakverwijdering

        HX9024/07

      • Sonicare DiamondClean Standaard sonische opzetborstels

        HX6068/26

      • Sonicare G2 Optimal Gum Care (voorheen ProResults Gum Health)

        HX9032/10

      • Sonicare i InterCare Standaard sonische opzetborstels

        HX9004/10

      • Sonicare i InterCare Standaard sonische opzetborstels

        HX9002/10

      • Sonicare opzetborstel voor tandplakverwijdering

        HX9028/07

      • Sonicare G2 Optimal Gum Care (voorheen ProResults Gum Health)

        HX9034/10

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (voorheen ProResults Plaque Defense)

        HX9028/10

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (voorheen ProResults Plaque Defense)

        HX9028/12

      • Sonicare Sensitive Compacte sonische opzetborstels

        HX6084/07

      • Sonicare DiamondClean HX6066 Standard sonic toothbrush heads

        HX6066/39

      • Sonicare W Optimal White HX6066/10 Standard sonic toothbrush heads

        HX6066/10

      • Sonicare DiamondClean HX6064/16 Standard sonic toothbrush heads

        HX6064/16

      • Sonicare S Sensitive Standaard sonische opzetborstels

        HX6054/07

      • Sonicare Sensitive Standaard sonische opzetborstels

        HX6054/05

      • Sonicare Sensitive HX6053 Standard sonic toothbrush heads

        HX6053/16

      • Sonicare ProResults HX6023 Compact sonic toothbrush heads

        HX6023/16

      • Sonicare ProResults HX6014/05 Standard sonic toothbrush heads

        HX6014/05