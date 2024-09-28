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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX6800/44
HX680B
Verkrijgbaar in
Ingebouwde poetsdruksensor
1 poetsstand
1 x BrushSync-functie
Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.
U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
4.3
van 5
932
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Jvdhbunde
28/09/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Prima tandenborstel
Helemaal naar wens. Deze elektrische tandenborstel heeft een prima functie ( mond voelt fris en schoon )en batterijduur. Deze tandenborstel is mij aanbevolen door mijn tandarts en mondhygiëniste.
Voordelen
Prima functie en batterijduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Bruchie
22/07/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Goed
Doet goed zijn werk. Vergeleken met de vorige tandenborstel was deze even wennen qua sterkte/hardheid/snelheid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel
4all2c
09/07/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Veel beter dan mijn vorige elek. borstel
Mijn gebit is perfect schoon. Het borsteltje reinigt goed en komt prima bij de lastige hoekjes. Ik ben zeer tevreden met deze elektrische tandenborstdl.
Voordelen
Reinigt uitstekend. Prettig in gebruik.
Nadelen
Helaas zijn de borsteltjes duur.
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel