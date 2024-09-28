ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonische, elektrische tandenborstel

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Roze
Roze
Zwart/grijs
Zwart/grijs
Wittere tanden. Zachte reiniging.
Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Wittere tanden in slechts 1 week.

Wittere tanden. Zachte reiniging.

  • Ingebouwde poetsdruksensor

  • 1 poetsstand

  • 1 x BrushSync-functie

Wittere tanden in slechts één week

Wittere tanden in slechts één week

Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

932

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

28/09/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima tandenborstel

Helemaal naar wens. Deze elektrische tandenborstel heeft een prima functie ( mond voelt fris en schoon )en batterijduur. Deze tandenborstel is mij aanbevolen door mijn tandarts en mondhygiëniste.

Voordelen

Prima functie en batterijduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

22/07/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goed

Doet goed zijn werk. Vergeleken met de vorige tandenborstel was deze even wennen qua sterkte/hardheid/snelheid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

09/07/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Veel beter dan mijn vorige elek. borstel

Mijn gebit is perfect schoon. Het borsteltje reinigt goed en komt prima bij de lastige hoekjes. Ik ben zeer tevreden met deze elektrische tandenborstdl.

Voordelen

Reinigt uitstekend. Prettig in gebruik.

Nadelen

Helaas zijn de borsteltjes duur.

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonische, elektrische tandenborstel

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel