Voor reizen met het vliegtuig*

Om het u gemakkelijk te maken wanneer u op een luchthaven door de veiligheidscontrole gaat, staat er aan de onderkant van het apparaat een verklaring dat het een medisch hulpmiddel is en geschikt voor gebruik in een vliegtuig. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een vliegtuig wanneer het is aangesloten op een stopcontact of batterij. Neem voor vertrek contact op met de luchtvaartmaatschappij voor informatie over de voedingsbronnen die tijdens de vlucht beschikbaar zijn. Dit apparaat compenseert automatisch voor een hoogte tot 2300 meter. Handmatige aanpassing is niet nodig.