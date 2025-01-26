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Dit product
Quick Clean Pod-cartridge
€ 15,69
SH71
Vervangende scheerhoofden
€ 44,39
€ 15,69
€ 15,69
XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
2 stuks
Tot 6 maanden hygiënisch scheren
Compatibel met Quick Clean Pod
De formule, verrijkt met actieve smeermiddelen, beschermt uw scheerhoofden tegen wrijving en slijtage, waardoor uw scheerapparaat langer optimaal blijft presteren.
De speciale geur van de schoonmaakcartridge ruikt fris en geeft u een schoon gevoel tijdens het scheren.
De huidvriendelijke reinigingsvloeistof is volledig alcoholvrij en is ontworpen om huidirritatie te voorkomen.
3.8
van 5
67
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Cyr13lGame
26/01/2025
Nederland
Vloeistof pot is verbeterd
Ik heb een extra Quick Clean Pod gekocht en toen viel mij op dat de pot waar de schoonmaak vloeistof in zit is verbeterd. Er zit nu aan de achterkant een extra gleuf waardoor de vloeistof waarschijnlijk beter terug loopt en de schoonmaak vloeistof ruikt nu anders. De schoonmaak resultaat is nog steeds even goed.
Voordelen
Werkt veel beter dan afspoelen onder de kraan.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Frankkkkk
17/06/2024
Nederland
Top product.
Heb altijd philips scheerapparaten gehad. Dit is de beste tot nu toe. En het schoonmaken is een stuk gemakkelijker door het reinigingssysteem te gebruiken, apparaat is dan weer als nieuw en fris. Hij scheert perfect en glad.
Voordelen
Scheert zeer goed.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
Mel0peneman
30/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Echt schoon.
Echt schoon en heerlijk fris, doet wat het moet doen.
Voordelen
Werkt zeer goed.
Nadelen
Prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Testresultaten gebaseerd op een extern testbureau, onder de laboratoriumomstandigheden, na 1 minuut gebruik, kan de cartridge de groei van Staphylococcus Aureus en Candida Albicans effectief voorkomen. De effectiviteit van de preventie van Staphylococcus aureus is 99.9%