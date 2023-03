Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Aangeven welke kant u met uw voertuig op gaat, is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen, of het nu gaat om achteruitrijden, manoeuvreren, draaien of stoppen. En bij verminderd zicht door slechte weersomstandigheden, is heldere en levendige signalering nog belangrijker. Als remlichten en mistverlichting achter geven de Philips Ultinon Pro3100-signaallampen u de prestaties die u nodig hebt, zodat andere bestuurders extra tijd hebben om te reageren. Upgrade uw buitenverlichting naar een intensere rode kleur.