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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY670/01, SCY903/01, SCY903/11. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Hoe kan ik het AirFree-ventiel met de Avent Natural Response-fles gebruiken?
Hoe maakt de Natural Response-speen het overschakelen van borstvoeding gemakkelijker?
Wat zijn de voordelen van de nieuwe Natural Response-speen?
Kan ik de Natural Response-speen gebruiken in combinatie met de originele Natural-fles?
Wat is het verschil tussen de Natural Response-speen en de originele Natural-speen?
Kan ik de Natural Response-speen zonder het AirFree-ventiel gebruiken?
Waarom weigert mijn baby de Natural Response-speen?
Kan ik dikke babyvoeding geven met de Natural Response-speen?
Hoe kan ik de verschillen zien tussen Natural- en Natural Response-spenen?
Welke Natural Response-speen past het beste bij mijn baby?
Waarom staat er geen leeftijdsaanduiding op de Natural Response-speenverpakkingen?
Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?
Hoe nauwkeurig is de schaalverdeling op mijn Philips Avent-fles?
Waar staat Philips Avent met betrekking tot microplastics in babyflessen? (2021)
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Hoe verhoudt mijn Natural-speen of speen tegen darmkrampjes zich tot de Natural Response-speen?
Hoe zet ik de Natural Response-fles en -speen in elkaar?
Wat zijn de voordelen van de Natural Response-speen?