Philips-ondersteuning Kan ik de Natural Response-speen zonder het AirFree-ventiel gebruiken?

Ja, je kunt je Natural Response-speen zonder het AirFree-ventiel gebruiken. Het AirFree-ventiel is speciaal ontworpen voor pasgeborenen onder de 4 maanden. Als je baby ouder wordt en zonder problemen uit de fles drinkt, kun je de fles zonder het AirFree-ventiel gebruiken.



