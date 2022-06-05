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SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
SCF398/11
Set
Philips Avent-bewaarbekers hebben een deksel die zorgt voor een goede afsluiting voor veilig bewaren en meenemen.
Datums en inhoud eenvoudig bijhouden.
Voor een overzichtelijke koelkast en vriezer.
4.3
van 5
169
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Testertje22
05/06/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Super
De bakjes zijn echt ideaal. De grote is precies voldoende voor een maaltijd en ze sluiten makkelijk maar vooral zeer goed af ook bij vloeistoffen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding
N.P.L.M.
26/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Super handig
Ik vind de potjes erg handig. Ik kan er borstmelk in opslaan, en door de handige maatstreepjes kan ik het makkelijk overbrengen in bewaarzakjes. Sinds kort mag mijn dochter ook oefenhapjes. Wanneer ik haar groeten of fruit heb gepureerd kan ik ze overbrengen in deze potjes. Ze kunnen ingevroren worden en opgewarmd worden. Het enige nadeel van deze potjes is dat als ik niet goed oplet, ik de deksel er makkelijk scheef op draai. Hierdoor lekt het. En ik persoonlijk ben niet zo’n groot fan van buigbare lepels.
Voordelen
Handig in gebruik.
Nadelen
Deksel zit makkelijk scheef
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding
isssie
24/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn product
Echt een musthave voor de moeders onder ons! De bekers zijn perfect van formaat, kun je stapelen (vind ik altijd belangrijk) en ze zijn dun maar wel stevig genoeg. Een klein nadeel is dat je de dop wat lastig op de beker draait, maar daar is even geduld voor nodig.
Voordelen
formaat, stapelbaar, stevig
Nadelen
geduld nodig voor dop op de beker draaien
Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding
Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.