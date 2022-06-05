De Philips avent bewaarbekers zijn super handig in gebruik. Doordat je 2 verschillende maten hebt kun je kiezen in welk bakje je wat wil bewaren. Onze dochter is 8 maanden, dus gebruiken we vooral de grote bakjes om in te vriezen met avondeten. Doordat de bakjes ook in de vriezer en magnetron kunnen, zijn ze super handig in gebruik en hoef je geen extra bakjes vies te maken. Daarnaast zijn de bakjes handig om mee te nemen als je onderweg bent. Je kunt er van alles in bewaren, want ze zijn stevig. Het enige nadeel is, maar dat is zoals het meeste plastic, dat ze in de vaatwasser vaak omver worden geblazen door het water, dus ik kies ervoor om ze meestal met de hand af te wassen. Maar dit is een kleine moeite. Al met al, super fijne, multifunctionele bewaarbekers!