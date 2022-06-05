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  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
  • Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg

Philips AventBewaarbeker voor voeding

SCF721/20

4.3
| (169) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg
De bewaarbekers van Philips Avent zijn veelzijdig, gebruiksvriendelijk en ontworpen om met je baby mee te groeien. De bekers zijn ideaal voor het bewaren van voeding, zowel thuis als onderweg.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Compatibele producten
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Borstkolf

SCF395/01

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF395/31

Single electric rechargeable

Single electric rechargeable

SCF396/31

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF397/31

Handkolf

Handkolf

SCF430/20

Handkolf

Handkolf

SCF430/13

Handkolf

Handkolf

SCF430/16

Handkolf

Handkolf

SCF430/10

Elektrische borstkolf Advance

Elektrische borstkolf Advance

SCF391/11

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF398/11

Met lekvrij deksel

Ideaal voor het bewaren van voeding, thuis en onderweg

  • Set

Veilig bewaren en vervoeren

Veilig bewaren en vervoeren

Philips Avent-bewaarbekers hebben een deksel die zorgt voor een goede afsluiting voor veilig bewaren en meenemen.

Datums en inhoud eenvoudig bijhouden

Datums en inhoud eenvoudig bijhouden

Datums en inhoud eenvoudig bijhouden.

Een overzichtelijke koelkast en vriezer

Een overzichtelijke koelkast en vriezer

Voor een overzichtelijke koelkast en vriezer.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

169

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

05/06/2022

Nederland

Nederland

Super

De bakjes zijn echt ideaal. De grote is precies voldoende voor een maaltijd en ze sluiten makkelijk maar vooral zeer goed af ook bij vloeistoffen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding

26/05/2022

Nederland

Nederland

Super handig

Ik vind de potjes erg handig. Ik kan er borstmelk in opslaan, en door de handige maatstreepjes kan ik het makkelijk overbrengen in bewaarzakjes. Sinds kort mag mijn dochter ook oefenhapjes. Wanneer ik haar groeten of fruit heb gepureerd kan ik ze overbrengen in deze potjes. Ze kunnen ingevroren worden en opgewarmd worden. Het enige nadeel van deze potjes is dat als ik niet goed oplet, ik de deksel er makkelijk scheef op draai. Hierdoor lekt het. En ik persoonlijk ben niet zo’n groot fan van buigbare lepels.

Voordelen

Handig in gebruik.

Nadelen

Deksel zit makkelijk scheef

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding

24/05/2022

Nederland

Nederland

Fijn product

Echt een musthave voor de moeders onder ons! De bekers zijn perfect van formaat, kun je stapelen (vind ik altijd belangrijk) en ze zijn dun maar wel stevig genoeg. Een klein nadeel is dat je de dop wat lastig op de beker draait, maar daar is even geduld voor nodig.

Voordelen

formaat, stapelbaar, stevig

Nadelen

geduld nodig voor dop op de beker draaien

Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding

Deze review is gemaakt voor SCF721/20 Bewaarbeker voor voeding

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 