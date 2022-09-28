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SCF157/02
2 stuks
Philips Avent-moedermelkopvangschelpen (geen gaatjes) - vangt overtollige moedermelk op bij het voeden of tijdens het gebruik van een borstkolf.
Geventileerde schelpen - beschermen gevoelige tepels of tepels met kloven zodat ze sneller kunnen genezen. De zachte druk helpt stuwing te verzachten en door de gaatjes kan lucht vrij circuleren, wat beter is voor het herstel van de huid.
3.9
van 5
23
Reviews & awards
Tine.testet
28/09/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Super
Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.
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Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set
Hebamme Nicole
07/07/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Bei wunden Brustwarzen super!
Bin Hebamme und empfehle die Brustschalen bei wunden Brustwarzen zur schnelleren Abheilung. Meine Frauen sind sehr zufrieden ... und wenn sich mal etwas Muttermilch in der Schale sammelt, nehmen meine Frauen diese um den Po des Babys damit zu pflegen.
Voordelen
Super Wundpflegeunterstützung
Nadelen
Bei zu viel Milchfluss müssen die Schalen zwischendurch entleert werden
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Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set
Pimbo87
05/10/2024
France
Pour recueillir le lait
Acheté pour bébé 1 il y'a 8 ans, allaitement difficile avec crevasses, ça m'a bien soulagé. Utilisé pour bébé 2 et 3 aujourd'hui avec un allaitement plus facile afin de recueillir le lait d'un sein quand bébé tête sur l'autre. Permet de me faire un biberon en quelques tétées pour un allaitement mixte sans tarir ma poitrine avec le tire lait juste avant que bébé ne réclame à nouveau. Les grands frères sont ravis de donné le bib et j'habitue bébé au biberon encore douceur ce qui évite les soucis de refus du bib sur un allaitement exclusif assez long. Ils sont confortables et même si ce n'est pas un indispensables je trouve cela bien utile et rentabilisé largement avec 3 bébés.
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Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Dit gedeelte bevat meningen van consumenten over het product. Philips neemt afstand van de inhoud die consumenten in dit gedeelte hebben ingevoerd. Derhalve zijn eventuele technische gegevens en/of adviezen over het gebruik van het product in deze inhoud niet bedoeld als officiële Philips-informatie.