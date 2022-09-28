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  • Comfort en bescherming

Philips AventBorstschelpen

SCF157/02

3.9
| (23) Reviews & awards
Comfort en bescherming
Je draagt de ultrazachte Philips Avent-borstschelpen SCF157/02 in je beha om je tepels te beschermen tegen schuren en om overtollige moedermelk op te vangen.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Ultracomfortabele borstschelpen

Comfort en bescherming

  • 2 stuks

Vangt overtollige moedermelk op

Philips Avent-moedermelkopvangschelpen (geen gaatjes) - vangt overtollige moedermelk op bij het voeden of tijdens het gebruik van een borstkolf.

Helpt stuwing te verzachten

Beschermt gevoelige tepels

Geventileerde schelpen - beschermen gevoelige tepels of tepels met kloven zodat ze sneller kunnen genezen. De zachte druk helpt stuwing te verzachten en door de gaatjes kan lucht vrij circuleren, wat beter is voor het herstel van de huid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

23

Reviews & awards

28/09/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Super

Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set

07/07/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Bei wunden Brustwarzen super!

Bin Hebamme und empfehle die Brustschalen bei wunden Brustwarzen zur schnelleren Abheilung. Meine Frauen sind sehr zufrieden ... und wenn sich mal etwas Muttermilch in der Schale sammelt, nehmen meine Frauen diese um den Po des Babys damit zu pflegen.

Voordelen

Super Wundpflegeunterstützung

Nadelen

Bei zu viel Milchfluss müssen die Schalen zwischendurch entleert werden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Brustschalen-Set

05/10/2024

France

France

Pour recueillir le lait

Acheté pour bébé 1 il y'a 8 ans, allaitement difficile avec crevasses, ça m'a bien soulagé. Utilisé pour bébé 2 et 3 aujourd'hui avec un allaitement plus facile afin de recueillir le lait d'un sein quand bébé tête sur l'autre. Permet de me faire un biberon en quelques tétées pour un allaitement mixte sans tarir ma poitrine avec le tire lait juste avant que bébé ne réclame à nouveau. Les grands frères sont ravis de donné le bib et j'habitue bébé au biberon encore douceur ce qui évite les soucis de refus du bib sur un allaitement exclusif assez long. Ils sont confortables et même si ce n'est pas un indispensables je trouve cela bien utile et rentabilisé largement avec 3 bébés.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Dit gedeelte bevat meningen van consumenten over het product. Philips neemt afstand van de inhoud die consumenten in dit gedeelte hebben ingevoerd. Derhalve zijn eventuele technische gegevens en/of adviezen over het gebruik van het product in deze inhoud niet bedoeld als officiële Philips-informatie.