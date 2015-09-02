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Steriliseer onderweg
Doodt 99,9% van de bacteriën
Gebruiksvriendelijk
5 zakken voor 100 cycli
Elke herbruikbare zak voor stoomsterilisatie in de magetron kan worden gebruikt om flesjes, borstkolven en andere babyproducten te steriliseren in slechts 90 seconden*
Van elke zak voor stoomsterilisatie in de magnetron is aangetoond dat 99,9%** van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.
Elke zak heeft een aankruisvakje. Door het vakje aan te kruisen kan je makkelijk bijhouden hoe vaak elk zakje is gebruikt.
4.5
van 5
23
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
LadyMeli83
02/09/2015
Suisse
Genial dieses Produkt!!!
Ich bin total begeistert von diesen Beuteln, da Handhabung sehr einfach und im Alltag genial. Beutel konnten locker wie angegeben 20mal benutzt werden und die Schoppen gingen auch nicht kaputt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle
Clabadia
28/07/2020
Italia
Geverifieerde koper
Peccato non averle scoperte prima
Comodissime pratiche e leggere. In viaggio e dai nonni sono l'ideale. Idea geniale
Voordelen
Praticità, economicità, spazio ridotto
Nadelen
Nessuno
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde
Acvpalma
17/06/2019
Portugal
Perfeito
De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Bij een magnetronvermogen van meer dan 1100 watt
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes en Escherichia coli. De testresultaten worden verstrekt door een onafhankelijk testlaboratorium.
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen