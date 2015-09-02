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  • Steriliseer onderweg
  • Steriliseer onderweg

Philips AventMagnetronsterilisatorzakken

SCF297/05

4.5
| (23) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Steriliseer onderweg
Philips Avent-magnetronstoomsterilisatiezakken zorgen ervoor dat je op een snelle, makkelijke en effectieve manier altijd en overal steriele babyflesjes en -producten hebt. Met elke zak kunnen flesjes in slechts 90 seconden in de magnetron worden gesteriliseerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Altijd, overal snel en eenvoudig steriliseren

Steriliseer onderweg

  • Steriliseer onderweg

  • Doodt 99,9% van de bacteriën

  • Gebruiksvriendelijk

  • 5 zakken voor 100 cycli

Magnetronstoomsterilisatie klaar in slechts 90 seconden

Magnetronstoomsterilisatie klaar in slechts 90 seconden

Elke herbruikbare zak voor stoomsterilisatie in de magetron kan worden gebruikt om flesjes, borstkolven en andere babyproducten te steriliseren in slechts 90 seconden*

Doodt 99,9%** van bacteriën

Doodt 99,9%** van bacteriën

Van elke zak voor stoomsterilisatie in de magnetron is aangetoond dat 99,9%** van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.

Aankruisvakje om gebruik van zak bij te houden

Aankruisvakje om gebruik van zak bij te houden

Elke zak heeft een aankruisvakje. Door het vakje aan te kruisen kan je makkelijk bijhouden hoe vaak elk zakje is gebruikt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

23

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

2

02/09/2015

Suisse

Suisse

Genial dieses Produkt!!!

Ich bin total begeistert von diesen Beuteln, da Handhabung sehr einfach und im Alltag genial. Beutel konnten locker wie angegeben 20mal benutzt werden und die Schoppen gingen auch nicht kaputt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle

28/07/2020

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Peccato non averle scoperte prima

Comodissime pratiche e leggere. In viaggio e dai nonni sono l'ideale. Idea geniale

Voordelen

Praticità, economicità, spazio ridotto

Nadelen

Nessuno

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde

17/06/2019

Portugal

Portugal

Perfeito

De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Bij een magnetronvermogen van meer dan 1100 watt

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes en Escherichia coli. De testresultaten worden verstrekt door een onafhankelijk testlaboratorium.

  3. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen