Sinds enige maanden ben ik in het bezit van de Philpis shaver s9000. Een supermodern scheerapparaat met een afneembare scheerkop. Omdat ik soms geen zin heb om te scheren heb ik de SmartClick Baardstyler erbij gekocht. De ene kop er af en de Baarstyler erop zetten en dat alles met een klik. Hoe makkelijk wil je het hebben. De baardstyler is gebruikersvriendelijk en zeer precies in gebruik en met 5 verschillende lengteafstanden is er voor ieder wel wat wils. Zelf hou ik het bij een baardje van zeg maar twee weken en dat werkt als een tierelier. Ik zie er na het bijwerken weer helemaal tiptop en verzorgd uit. Het was wel even wennen om de styler met je scheerapparaat te gebruiken maar dat is meer omdat ik altijd een tondeuse gebruikte. Die tondeuse kan nu eindelijk weg! Scheelt weer een apparaat om om te laden. Voor wat betreft het gebruikersgemak nog even dit: alle rondingen van je gezicht en de haartjes vlak onder de neus zijn perfect te bereiken. Naast het scheren is nu ook het stylen een gemakkelijke klus geworden!