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GEZICHT - Stylers en multitrimmers
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Multigroom series 3000 8-in-1, gezicht en haar
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MG3730/15
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Alles (11)
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-groomer, -trimmer en -tondeuse vinden?
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik de Philips-groomer schoon?
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
A00390 Stroomadapter
Baardkam 2 mm
MultigroomVerstelbare baardkam
MultigroomKam 16 mm
Multigroom series 3000 Haartrimmer
MultigroomBaardkam 1 mm
Beardtrimmer& Multigroomer Mes
Multigroom Haarkam 12 mm
MultigroomHaarkam 9 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNeus- en oortrimmer
ShaversReinigingsborstel
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
Mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse laadt niet op
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet
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