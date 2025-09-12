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8 hulpstukken
Zelfslijpende stalen mesjes
Tot 60 min. gebruikstijd
Afspoelbare opzetstukken
De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.
Deze alles-in-één trimmer trimt en stylet gemakkelijk uw gezichtsbeharing en uw haar.
U trimt soepel en gelijkmatig, zelfs door het dikste haar. Dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer maakt u strakke, rechte lijnen voor een perfect resultaat.
Prijzen
4.2
van 5
706
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
JDvdk
12/09/2025
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
je gebruikt hem dus snoerloos.
[Employee of philipsglobal] Fijn handig apparaat die doet wat ik had verwacht was in het begin even wennen om spullen er af te halen maar is geen probleem.
Voordelen
Handig en snoerloos
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht
touring
25/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
gemakkelijk en handzaam apparaat
Voor dit geld een perfect apparaat, we hebben ook nog een professioneel apparaat , maakt iets meer geluid , maar resultaat is het zelfde
Voordelen
handzaam en licht
Nadelen
aan en uit knop zit op een onhandige plek vind ik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Beardman2024
14/03/2024
Nederland
Topper!
Opzetstukjes aan er makkelijk op en af. Lekker veel toeren, super snel trimmer. Beter dan de vorige Philips, waar ik ruim 10 jaar van genoten heb voordat de batterij er mee ophield. Kwaliteit!
Voordelen
Kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
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