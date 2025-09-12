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  • Alles-in-één trimmer
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  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
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  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer
  • Alles-in-één trimmer

Multigroom series 30008-in-1, gezicht en haar

MG3730/15

4.2
| (706) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

1 Prijs

Alles-in-één trimmer
Probeer op elke dag van de week een nieuwe look met deze duurzame alles-in-één trimmer. Met de 8 hoogwaardige hulpstukken kunt u op eenvoudige wijze de gewenste look creëren, zowel voor uw gezichtshaar als voor uw hoofdhaar.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

8-in-1 trimmer

Alles-in-één trimmer

  • 8 hulpstukken

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • Tot 60 min. gebruikstijd

  • Afspoelbare opzetstukken

Getemperde stalen messen die niet breken, bot worden of roesten

Getemperde stalen messen die niet breken, bot worden of roesten

De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.

Trim en stylet uw gezicht en haar met 8 hulpstukken

Trim en stylet uw gezicht en haar met 8 hulpstukken

Deze alles-in-één trimmer trimt en stylet gemakkelijk uw gezichtsbeharing en uw haar.

Zorg voor een gelijkmatig trimresultaat

Zorg voor een gelijkmatig trimresultaat

U trimt soepel en gelijkmatig, zelfs door het dikste haar. Dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer maakt u strakke, rechte lijnen voor een perfect resultaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612372

Recensies

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4.2

van 5

706

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

12/09/2025

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

je gebruikt hem dus snoerloos.

[Employee of philipsglobal] Fijn handig apparaat die doet wat ik had verwacht was in het begin even wennen om spullen er af te halen maar is geen probleem.

Voordelen

Handig en snoerloos

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht

25/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

gemakkelijk en handzaam apparaat

Voor dit geld een perfect apparaat, we hebben ook nog een professioneel apparaat , maakt iets meer geluid , maar resultaat is het zelfde

Voordelen

handzaam en licht

Nadelen

aan en uit knop zit op een onhandige plek vind ik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

14/03/2024

Nederland

Nederland

Topper!

Opzetstukjes aan er makkelijk op en af. Lekker veel toeren, super snel trimmer. Beter dan de vorige Philips, waar ik ruim 10 jaar van genoten heb voordat de batterij er mee ophield. Kwaliteit!

Voordelen

Kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 