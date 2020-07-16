Da diese Zahnbürste nicht meine erste dieser Art ist kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich total begeistert bin. Ich würde mir nie wieder eine andere kaufen. Auch keinen Nachfolger dieses Modells! Dies tat ich leider und ich war überhaupt nicht zufrieden. Ich weiß nicht woran es lag aber der Nachfolger hat meinem Zahnfleisch wirklich nicht gut getan. Deshalb bin ich froh, dass ich dieses Modell wieder bekommen habe.