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Philips Sonicare HealthyWhiteSonische, elektrische tandenborstel

HX6732/42

4.3
| (101) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Wittere en gezondere tanden
Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat de Sonicare HealthyWhite elektrische tandenborstel bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

De ultieme tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden

  • 3 standen

  • 2 opzetborstels

  • 2 tongschrapers

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Sensitive-poetsstand: zachte reiniging van tanden en tandvlees

Sensitive-poetsstand: zachte reiniging van tanden en tandvlees

Philips Sonicare-tandenborstel met Sensitive-poetsstand: poetsstand voor zachte, maar grondige reiniging van gevoelig tandvlees

Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen

Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen

Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.*

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

101

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

16/07/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Einfach toll

Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung

Voordelen

Gründliche Reinigung

Nadelen

bisher keine bemerkt

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Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

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Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

09/06/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Preisgünstig und gut

Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.

Voordelen

einfach, praktisch, gut

Nadelen

Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.

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Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

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01/06/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr zufrieden

Meine Frau hat schon lange eine solche E Zahnbürste und ich war skeptisch. Am Anfang eine Umstellung aber es lohnt. Man putzt mehr und vor allem besser. Gute Massage des Zahnfleisch. Bin begeistert. Jetzt sollte nur der Akku noch lange halten dann wäre das Produkt sensationell.

Voordelen

Sauberes Putzen. Einfach im Handling. Hält mind. eine Woche mit einer Akkuladung

Nadelen

Keine

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Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand

  2. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel