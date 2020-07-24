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    • Schonere tanden. Zachte reiniging. Schonere tanden. Zachte reiniging. Schonere tanden. Zachte reiniging.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Sonische, elektrische tandenborstel

      HX6483/52

      Schonere tanden. Zachte reiniging.

      Voel het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder tegelijkertijd tot 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel

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      ProtectiveClean 4700
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      ProtectiveClean 4700

      Sonische, elektrische tandenborstel

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      Schonere tanden. Zachte reiniging.

      Verwijder tot wel 10 keer meer tandplak dan met een handtandenborstel

      • Ingebouwde poetsdruksensor
      • 2 poetsstanden
      • 1 x BrushSync-functie
      Meer contact met het oppervlak om tandplak te verwijderen

      Meer contact met het oppervlak om tandplak te verwijderen

      De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel biedt onze grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijkanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt** en tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.

      Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen

      Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen

      U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

      Clean- en Gum Care-poetsstand

      Clean- en Gum Care-poetsstand

      Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tandvlees gezond wilt houden, deze tandenborstel heeft een poetsstand voor u: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging, terwijl de Gum Care-poetsstand een extra minuut poetsen met minder kracht toevoegt om uw tandvlees zachtjes te kunnen masseren.

      Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

      Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

      Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

      U haalt het maximale uit uw opzetborstels

      U haalt het maximale uit uw opzetborstels

      Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar daar hebben we iets op bedacht: onze slimme borstelherkenningstechnologie houdt bij hoe lang patiënten hun opzetborstel gebruiken en hoe hard ze poetsen. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden. Op die manier weten ze zeker dat hun opzetborstel altijd optimaal presteert.

      Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel

      Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel

      Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

      Aanmoediging om grondig te poetsen

      Aanmoediging om grondig te poetsen

      Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van de mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

      Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

      Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

      De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Spanning
        110-220 V

      • Technische specificaties

        Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)
        Tot 2 weken
        Batterij
        Oplaadbaar
        Batterijtype
        Lithium-ion

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Wit muntgroen

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Gebruiksgemak

        Compatibel met handvat
        Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
        Handvat
        Slank, ergonomisch design
        Batterij-indicator
        Het lampje geeft de batterijstatus aan
        Poetstijd
        Tot 2 weken

      • Meegeleverde artikelen

        Handvat
        1 ProtectiveClean
        Opzetborstels
        • 1 C3 Premium Plaque Defence
        • 1 Premium Gum Care
        • 1 W2c Optimal White compact
        Reisetui
        Hard reisetui
        Docking station
        1

      • Reinigingsprestaties

        Gezondheidsvoordelen
        Helpt gaatjes verminderen
        Prestaties
        Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*
        Timer
        Quadpacer en SmarTimer
        Snelheid
        Tot 62.000 poetsbewegingen/min
        Feedback bij te veel druk
        Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

      • Poetsstanden

        Clean
        Buitengewoon schoon, elke dag
        Gum Care
        Zachte massage van het tandvlees

      • Slimme sensortechnologie

        BrushSync-vervangingsherinnering
        • Weet altijd wanneer u de
        • opzetborstel moet vervangen
        Poetsdruksensor
        Waarschuwt wanneer u te hard poetst

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
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