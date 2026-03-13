Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC6823/61
Niet meer leverbaar
Mijn snoerloze Philips SpeedPro Max-stofzuiger toont een foutcode
Ik voel elektrische schokken wanneer ik mijn Philips-stofzuiger gebruik
Mijn snoerloze Philips-stofzuiger kan niet worden ingeschakeld
De batterij van mijn snoerloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg
Mijn snoerloze Philips 7000 series stofzuiger heeft minder zuigkracht
Mijn snoerloze Philips-stofzuiger maakt een vreemd geluid
Mijn snoerloze Philips 8000 series stofzuiger heeft minder zuigkracht
Mijn snoerloze Philips-stofzuiger glijdt niet goed over tapijt
Hoe maak ik mijn snoerloze stofzuiger uit de Philips 7000-serie schoon?
Ik kan de stofemmer van mijn snoerloze Philips-stofzuiger niet openen