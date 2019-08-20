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  • Standard Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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  • Front Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Packaging photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Front Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Packaging photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

Niet meer leverbaar

SpeedPro MaxSteelstofzuiger

FC6823/61

4.8

| (38) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

De snelste manier van snoerloos schoonmaken*

Of u de revolutionaire SpeedPro Max met 360°-mondstuk nu op een harde vloer gebruikt of op tapijt, hij verzamelt meer vuil bij elke beweging, heen en weer, en zelfs langs muren en meubels. Maak meer schoon in minder tijd.

Bekijk alle voordelen

Met 360°-mondstuk

De snelste manier van snoerloos schoonmaken*

  • 360°-mondstuk

  • 25,2 V, tot 65 min. gebruikstijd

  • 2-in-1: stofzuiger en kruimelzuiger

  • TurboPet-mondstuk

360°-mondstuk verzamelt stof en vuil van alle kanten

360°-mondstuk verzamelt stof en vuil van alle kanten

360°-mondstuk verzamelt stof en vuil sneller bij elke beweging, zelfs naar achteren en tegen randen, zodat elke beweging telt.

De PowerBlade-motor zorgt voor hoge luchtstroom (>1000 l/min)

De PowerBlade-motor zorgt voor hoge luchtstroom (>1000 l/min)

PowerBlade is een digitale motor ontworpen voor ongekende, hoge luchtstroom (>1000 l/min) met 360°-zuigkracht bij het mondstuk. Registreer hem binnen drie maanden na aankoop op Philips.com en profiteer van vijf jaar gratis garantie op de motor.

PowerCyclone 8 - Onze krachtigste technologie voor stofzuigers zonder zak

PowerCyclone 8 - Onze krachtigste technologie voor stofzuigers zonder zak

PowerCyclone 8-technologie - onze beste technologie voor stofzuigers zonder zak, nu in een snoerloze steelstofzuiger, voor langdurigere, grotere zuigkracht.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

38

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2
1

20/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

I did not imagine a vacuum cleaner would have me so excited. Love it

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

05/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Very good vacuum cleaner

Very good battery life compare to Dyson,very easy to use,very happy.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

08/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

I LOVE IT!

the best purchase I have ever made in my life, I can't imagine life without my speed pro max now. I recommend it to anyone!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

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Voorwaarden

  1. Getest met de 10 populairste snoerloze steelstofzuigers van >300 euro in Duitsland in 2017, met door Philips ontwikkelde 'grof vuil op harde vloer'-reinigingstest op basis van internationale norm IEC60312-1. Januari 2018.