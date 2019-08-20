Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
De snelste manier van snoerloos schoonmaken*
Of u de revolutionaire SpeedPro Max met 360°-mondstuk nu op een harde vloer gebruikt of op tapijt, hij verzamelt meer vuil bij elke beweging, heen en weer, en zelfs langs muren en meubels. Maak meer schoon in minder tijd.
360°-mondstuk
25,2 V, tot 65 min. gebruikstijd
2-in-1: stofzuiger en kruimelzuiger
TurboPet-mondstuk
360°-mondstuk verzamelt stof en vuil sneller bij elke beweging, zelfs naar achteren en tegen randen, zodat elke beweging telt.
PowerBlade is een digitale motor ontworpen voor ongekende, hoge luchtstroom (>1000 l/min) met 360°-zuigkracht bij het mondstuk. Registreer hem binnen drie maanden na aankoop op Philips.com en profiteer van vijf jaar gratis garantie op de motor.
PowerCyclone 8-technologie - onze beste technologie voor stofzuigers zonder zak, nu in een snoerloze steelstofzuiger, voor langdurigere, grotere zuigkracht.
4.8
van 5
38
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
prophetpage
20/08/2019
United Kingdom
Amazing
I did not imagine a vacuum cleaner would have me so excited. Love it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Ed76
05/08/2019
United Kingdom
Very good vacuum cleaner
Very good battery life compare to Dyson,very easy to use,very happy.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
paulita
08/06/2019
United Kingdom
I LOVE IT!
the best purchase I have ever made in my life, I can't imagine life without my speed pro max now. I recommend it to anyone!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Getest met de 10 populairste snoerloze steelstofzuigers van >300 euro in Duitsland in 2017, met door Philips ontwikkelde 'grof vuil op harde vloer'-reinigingstest op basis van internationale norm IEC60312-1. Januari 2018.