StyleCare Prestige

Allereerst wil ik zeggen hoe doordacht dit apparaat is! Het heeft drie temperatuurstanden, maar ook de slimme SenseIQ-technologie die continu de temperatuur van je haar meet en automatisch de warmte en timing aanpast voor elke haarlok. Daardoor wordt mijn haar nooit oververhit. Ik heb geen enkel moment het gevoel dat mijn haar verbrandt en ik maak me ook totaal geen zorgen over de gezondheid van mijn haar. Daarnaast beschikt de styler over ionische verzorging en technologie die helpt het vochtgehalte van het haar te behouden. Hierdoor droogt mijn haar niet uit en wordt haarbreuk verminderd. Mijn van nature pluizige haar wordt er ongelooflijk glad, glanzend en mooi van. Ik blijf er gewoon steeds aan voelen! Het apparaat draait de haarlok automatisch om de speciale staaf heen. Je hoeft de lok alleen maar door de opening te steken en op de knop te drukken; de styler doet de rest helemaal zelf. Hij weet ook precies wanneer de styling klaar is en geeft dan een piepsignaal. Daarna kun je de lok loslaten. Het werkt fantastisch en is ontzettend intuïtief. Je kunt kiezen uit vijf verschillende stijlen en eerlijk gezegd vind ik ze allemaal prachtig. Daarnaast kun je kiezen voor krullen naar links, naar rechts of afwisselend voor een natuurlijk effect. De styler is heel eenvoudig in gebruik en ik ben er echt helemaal weg van. Er zit zelfs een sensor in die automatisch detecteert wanneer je te veel haar tegelijk invoert. In dat geval pauzeert het apparaat zodat je de hoeveelheid haar kunt aanpassen. Het kost misschien een paar keer oefenen om precies te weten hoeveel haar je moet gebruiken, maar daarvoor wordt ook een handig hulpmiddeltje meegeleverd waarmee je de juiste hoeveelheid haar kunt afmeten. Wat ik ook heel fijn vind, is dat de styler niet alleen geschikt is voor lang haar. Zelf heb ik erg lang haar, maar mijn moeder heeft juist kort haar en ik heb hem ook bij haar uitgeprobeerd. Het resultaat was prachtig: veel volume, mooie veerkrachtige krullen en een schitterende glans. Voor mij geeft deze styler echt een enorme zelfvertrouwen-boost. Ik kan hem dan ook van harte aanbevelen. Het is een fantastisch apparaat en de prijs-kwaliteitverhouding is echt uitstekend