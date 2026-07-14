StyleCare Prestige

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Met Smart Curling-systeem
2x meer haar in één keer
Verticale handgreep
Smart Curl-kapjes
Beleef de ultieme style-ervaring met ons Smart Curling-systeem. Dit innovatieve systeem bevat veel nieuwe functies. Met een druk op de knop activeer je de twee automatisch draaiende Smart Curl-kapjes en maak je prachtige krullen die lang in model blijven. Elke streng wordt op een professionele manier gekruld en verzorgd. Dankzij de slimme Curl Boost-technologie zorgt de automatische krultang voor een langdurig resultaat op een meer verzorgende temperatuur. Je kunt de langere staaf eenvoudig vasthouden dankzij de verticale handgreep, en het open ontwerp volgt de natuurlijke richting van je haar, zodat je het perfect kunt stijlen in een handomdraai.
Onze krultang heeft 113% meer kruloppervlak*, waarmee je 2x meer haar in één keer kunt stylen. Perfecte krullen maken kan nu gemakkelijk en snel.
Je gebruikt de automatische krultang in een natuurlijke verticale stand met een ontspannen grip. Zo creëer je moeiteloos perfect consistente krullen overal op je hoofd. De knoppen bevinden zich op het handvat, zodat je deze intuïtief kunt vinden. Dankzij de gebogen, vrouwelijk vorm van de krulkamer kun je zelfs dicht bij je hoofdhuid comfortabel krullen.
4.5
van 5
399
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Hairgirlie
14/07/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Gebruiksvriendelijke tool, erg fijn!
Ik ben erg tevreden over de WavePro Styler 9000 met SenseIQ. Het apparaat warmt snel op en is verrassend eenvoudig in gebruik. Dankzij de automatische haaropname maak je in korte tijd mooie, natuurlijke krullen of golven zonder veel moeite. De verschillende instellingen maken het mogelijk om je look helemaal naar wens aan te passen. Wat ik vooral prettig vind, is de SenseIQ-technologie. Hierdoor wordt de warmte automatisch afgestemd, waardoor mijn haar minder wordt blootgesteld aan onnodige hitte en na het stylen zacht en glanzend blijft. De krullen blijven bovendien de hele dag mooi zitten, zelfs zonder veel stylingproducten. Na een paar keer gebruiken had ik de techniek goed onder de knie en gaat het stylen razendsnel. De kwaliteit van het apparaat voelt stevig aan en het resultaat ziet eruit alsof ik net van de kapper kom. Een absolute aanrader voor iedereen die op zoek is naar een gebruiksvriendelijke haarstyler met een professioneel resultaat!
Deze review is gemaakt voor WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler met SenseIQ
Date of Use 2026-06-26
Deze review is gemaakt voor WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler met SenseIQ
Date of Use 2026-06-26
Macsam
05/07/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Mooie krultang met mooi resultaat
Ik ben erg enthousiast over deze Hairstyler van Philips. Het apparaat is binnen enkele seconden op temperatuur en de gewenste warmte-instelling is eenvoudig te kiezen. Daarnaast kun je kiezen uit vijf verschillende soorten krullen, van een subtiele slag tot mooie, stevige krullen. Ook kun je zelf bepalen in welke richting de krullen worden gedraaid, of het apparaat afwisselend links en rechts laten krullen voor een natuurlijk resultaat. Het krullen van je haar gaat bovendien ontzettend snel. Je plaatst een haarlok in het apparaat, waarna deze automatisch wordt opgerold. Zodra je drie piepjes hoort, is de krul klaar en kun je hem voorzichtig loslaten. Een fijn extraatje is de veiligheidsfunctie: mocht je haar onverhoopt vast komen te zitten, dan schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit, zodat je je haar veilig kunt verwijderen. De krullen blijven bij mij ook goed zitten. Ze houden het geen hele week vol, maar blijven zeker twee dagen mooi in model. Al met al ben ik heel tevreden over deze Hairstyler!
Voordelen
snelheid en resultaat
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler met SenseIQ
Date of Use 2026-06-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler met SenseIQ
Date of Use 2026-06-07
Mevr. Cuypers
03/07/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Een fijn goed werkende haarstyler
Als je echt op zoek bent naar een krultang die fijn werkt? Dan raad ik je echt deze aan. Deze krultang is tegebruiken voor maar liefst 5 verschillende krullen. Eenmaal de handleiding lezen en je maakt prachtige krullen. De WavePro styler is iets zwaarder als gedacht.
Voordelen
Jah! Eindelijk krullen!; fijn in gebruik
Nadelen
Groot en beetje zwaar apparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler met SenseIQ
Date of Use 2026-06-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler met SenseIQ
Date of Use 2026-06-19
vergeleken met Philips HPS940