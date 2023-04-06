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StyleCare Prestige Automatische krultang
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BHB876/00
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Alles (7)
Kan ik mijn Philips-krultang gebruiken op kort haar?
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
StyleCare PrestigeReinigingsaccessoire
Mijn Philips Auto-krultang maakt een piepgeluid
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