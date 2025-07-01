Philips-ondersteuning Hoe annuleer ik mijn OneBlade Club-abonnement voor vervangende mesjes?

U kunt uw abonnement voor vervangende mesjes op elk gewenst moment annuleren door u aan te melden bij uw account. Klik hieronder op het land waar u woont om uw abonnement op OneBlade Club te beheren (gebruik Google Chrome voor de beste resultaten):



Oostenrijk

België

Tsjechië

Frankrijk

Duitsland

Italië

Nederland

Portugal

Roemenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten