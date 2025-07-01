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Philips-ondersteuning

Hoe annuleer ik mijn OneBlade Club-abonnement voor vervangende mesjes?

U kunt uw abonnement voor vervangende mesjes op elk gewenst moment annuleren door u aan te melden bij uw account. Klik hieronder op het land waar u woont om uw abonnement op OneBlade Club te beheren (gebruik Google Chrome voor de beste resultaten):

Oostenrijk
België
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
Italië
Nederland
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP6542/19 , QP6552/15 , QP6652/30 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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