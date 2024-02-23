Philips-ondersteuning Welke apparaten kan ik verbinden met de Philips OneBlade-app?

Als u verbinding wilt maken met de Philips OneBlade-app en alle beschikbare functies wilt gebruiken, moet u een Philips OneBlade 360 met connectiviteit gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding om te zien of uw OneBlade Bluetooth-verbinding heeft. Als Bluetooth niet specifiek wordt vermeld, is dit niet beschikbaar op uw model en kan de OneBlade geen verbinding maken met de app.



Hoewel alleen de OneBlade met Bluetooth-verbinding aan de app kan worden gekoppeld, zijn advies, begeleiding en informatie voor alle Philips OneBlade-modellen beschikbaar. Voeg uw apparaten (zowel met als zonder Bluetooth-verbinding) toe aan de app om relevante functies en informatie te ontgrendelen.