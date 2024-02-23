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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP2834/23 , QP6542/19 , QP6652/30 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Welke apparaten kan ik verbinden met de Philips OneBlade-app?
Wanneer moet ik het mesje van mijn Philips OneBlade vervangen?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Kan ik mijn Philips OneBlade gebruiken als het is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik mijn Philips OneBlade schoon?