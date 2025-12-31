Geweldig geluid uit hele gewone oortjes die zitten als gegoten

SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt, met een goede afsluiting voor nog beter geluid. Met functies als Dynamic Bass kun je genieten van de volle kracht van je favoriete muziek, zelfs als je rustig luistert.