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TAT2100BK/00
Verkrijgbaar in
Kleine oortjes. Comfortabele pasvorm
Natuurlijk geluid. Dynamische bas
4-mic-technologie
Oplaadetui in zakformaat
SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt, met een goede afsluiting voor nog beter geluid. Met functies als Dynamic Bass kun je genieten van de volle kracht van je favoriete muziek, zelfs als je rustig luistert.
Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.
Deze hoofdtelefoon heeft vier microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.
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