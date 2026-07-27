Blijf in de flow met het ronde, slimme oplaadetui

Dit slimme etui doet meer dan alleen opladen: je kunt er ook oproepen mee beheren, afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ bedienen of de lofi-geluidsmodus activeren. Het kan je zelfs helpen bij het maken van foto's door de camera op het gekoppelde apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare vinyl-, tape- en versterkeranimaties kun je het uiterlijk van het 1,47-inch kleurentouchscreen aanpassen.