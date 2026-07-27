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Nieuw
TAMS3BK/00
Verbluffend geluid. Retro looks
Slimme oplaadetui
Adaptieve ruisonderdrukking
Tot 42 uur afspeeltijd
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.
Dit slimme etui doet meer dan alleen opladen: je kunt er ook oproepen mee beheren, afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ bedienen of de lofi-geluidsmodus activeren. Het kan je zelfs helpen bij het maken van foto's door de camera op het gekoppelde apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare vinyl-, tape- en versterkeranimaties kun je het uiterlijk van het 1,47-inch kleurentouchscreen aanpassen.
Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 10 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 32 uur als je het slimme oplaadetui gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 7 uur afspeeltijd en een extra 23 uur als je het oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laad je hem 15 minuten op voor 3 extra uren. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.
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