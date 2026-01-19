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Perfect, natuurlijk geluid
Vervangbare batterij
Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)
Tot 70 uur afspeeltijd
40mm-drivers met zijden coating zorgen voor een gedetailleerd geluid en de dynamische bas zorgt voor volle en rijke lage tonen, zelfs op laag volume. Dankzij ondersteuning voor LDAC- en LC3-codecs geniet u optimaal van hi-res-streaming en kunt u ook via USB-C luisteren. Bovendien biedt onze app ruimtelijk geluid voor een nog meeslependere geluidservaring.
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.
Als u in gesprek bent, pikken de speciale microfoons en het ruisonderdrukkingsalgoritme uw spraak duidelijk op en wordt achtergrondlawaai verminderd. Zelfs op drukke straten en op winderige dagen is uw stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie u spreekt niet afgeleid door wat er om u heen gebeurt.
4.0
van 5
15
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
Voordelen
Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Voordelen
Qualité de son
Nadelen
Aucun
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8000EWT Casque circum-aural
Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Voordelen
Prix, esthétique, son, confort
Nadelen
Changement des coussinets impossible
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH8000EWT Casque circum-aural