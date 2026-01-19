Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!