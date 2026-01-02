Deze koptelefoon is echt een geweldige aankoop! Hij is superlicht, en ik merk nauwelijks dat ik hem op heb, zelfs na uren dragen. De memory foam oorschelpen zitten heerlijk en passen zich steeds beter aan. Wat me vooral opvalt, is het geluid: helder en krachtig, zelfs als ik de muziek zacht zet. De dynamische basoptie maakt echt een verschil, vooral bij nummers met een zware beat. De batterijduur is een enorme plus. Ik hoef me geen zorgen te maken dat hij leegraakt, want hij gaat wel een paar dagen mee. Het opladen via USB-C gaat ook lekker snel. Het feit dat de koptelefoon opvouwbaar is, maakt het handig om mee te nemen in mijn tas. Al met al ben ik supertevreden. Hij zit comfortabel, klinkt geweldig en de batterij gaat eindeloos mee! Echt een aanrader!