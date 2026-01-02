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TAH4209BL/00
Verkrijgbaar in
Lichte on-ear koptelefoon
Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Tot 55 uur afspeeltijd
Heldere telefoongesprekken
Deze on-ear-koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt, hoe beter ze zitten.
De drivers van 32 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt, activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek, zelfs als u op laag volume luistert.
Dankzij een afspeeltijd van tot wel 55 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog eens 2 uur muziek te kunnen afspelen.
4.0
van 5
47
Reviews & awards
Toppie2026!
02/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Mijn koptelefoon is Top !
Mijn koptelefoon werkt uitstekend. Ik neem hem overal mee naartoe. Zoals : boodschappen doen. Op reis in het openbaar vervoer naar familie of vrienden. Voor de tv of in bed , maar ook bij het schoonmaken in huis blijft hij het goed doen op diverse plaatsen. Ik had me geen beter cadeau kunnen wensen en ben erg gelukkig met mijn keuze voor dit jaar. Ik gebruik hem vrijwel elke dag weleens. Ik vond het makkelijk om hem aan te sluiten, ook al moet je eerst goed de beschrijving lezen en / of de app installeren voor de mobiele telefoon. Het geluid is erg mooi vindt . Een vol geluid, met heldere hoge tonen en diepe bassen. Een uitstekende hoofdtelefoon dus die ik andere ook kan aanraden. En zo handig om mee te nemen, ondanks zijn formaat. Ik ben er tenslotte alleen maar blij mee !
Voordelen
Makkelijk in het gebruik en om mee te nemen. Fantastisch geluid !
Nadelen
Als je er normaal mee omgaat zijn er eigenlijk geen echte minpunten. Ik ben echter brildrager en dan kan de bovenkant van je oor knel gaan zitten, maar dat is het enige.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209WT Draadloze on-ear-koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209WT Draadloze on-ear-koptelefoon
bobie27
28/09/2024
België
Fijne koptelefoon
Deze koptelefoon is echt een geweldige aankoop! Hij is superlicht, en ik merk nauwelijks dat ik hem op heb, zelfs na uren dragen. De memory foam oorschelpen zitten heerlijk en passen zich steeds beter aan. Wat me vooral opvalt, is het geluid: helder en krachtig, zelfs als ik de muziek zacht zet. De dynamische basoptie maakt echt een verschil, vooral bij nummers met een zware beat. De batterijduur is een enorme plus. Ik hoef me geen zorgen te maken dat hij leegraakt, want hij gaat wel een paar dagen mee. Het opladen via USB-C gaat ook lekker snel. Het feit dat de koptelefoon opvouwbaar is, maakt het handig om mee te nemen in mijn tas. Al met al ben ik supertevreden. Hij zit comfortabel, klinkt geweldig en de batterij gaat eindeloos mee! Echt een aanrader!
Voordelen
Lange batterijduur, licht, goed geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon
Sasha8
02/04/2025
Deutschland
Perfekt
Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Kopfhörer haben mich von der ersten Minute an positiv überrascht. Die Verbindung war schnell und problemlos. Der Klang ist klar und sauber. Das Design hat mir ebenfalls gefallen: Es ist zwar einfach, aber gleichzeitig gut durchdacht. Die Kopfhörer sitzen bequem und verursachen auch bei längerem Tragen keinen Unkomfort. Ich möchte besonders die einfache Lautstärkesteuerung hervorheben – die Tasten sind leicht zu ertasten. Die Akkulaufzeit ist hervorragend! Insgesamt sind es großartige kabellose Kopfhörer mit gutem Klang, bequemem Sitz und einem fairen Preis. Ich empfehle sie!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer