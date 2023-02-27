Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
32 mm drivers/gesloten achterkant
Lichte hoofdband
Compact opvouwbaar
Beleef uw leukste dansvloermomenten steeds opnieuw. De neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een krachtige bas en helder geluid. Het design met gesloten achterzijde zorgt voor een geweldige geluidsisolatie, zodat u van elke seconde uit uw favoriete nummers kunt genieten.
Deze on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in stijlvolle matte kleurpatronen en heeft een gewatteerde hoofdband die zo licht is dat u hem nauwelijks voelt. Op de zachte oorschelpen staat duidelijk aangegeven welke voor het linker- en welke voor het rechteroor bestemd is. Ook kunt u de hoek aanpassen totdat ze precies goed aanvoelen.
Ga helemaal op in de bas. De oorschelpen kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat u ze eenvoudig in uw zak of tas kunt opbergen. Vouw ze op en u bent klaar om op pad te gaan.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Voordelen
eifach, handlich
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Voordelen
Ωραίος καθαρός ήχος.
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής