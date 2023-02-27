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  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.
  • Uw beats. Uw stijl.

Niet meer leverbaar

3000 seriesHoofdtelefoon voor op het oor

TAH4105RD/00

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Uw beats. Uw stijl.
Alsof u net op de dansvloer bent gestapt. Deze on-ear-koptelefoon biedt helder geluid en een krachtige bas. De gewatteerde hoofdband zorgt voor comfort en dankzij de matte kleuren kunt u in stijl naar uw muziek luisteren.
Bekijk alle voordelen

Uw beats. Uw stijl.

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Lichte hoofdband

  • Compact opvouwbaar

Diepe bas, helder geluid

Beleef uw leukste dansvloermomenten steeds opnieuw. De neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een krachtige bas en helder geluid. Het design met gesloten achterzijde zorgt voor een geweldige geluidsisolatie, zodat u van elke seconde uit uw favoriete nummers kunt genieten.

Verstelbare, lichtgewicht, gewatteerde hoofdband

Deze on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in stijlvolle matte kleurpatronen en heeft een gewatteerde hoofdband die zo licht is dat u hem nauwelijks voelt. Op de zachte oorschelpen staat duidelijk aangegeven welke voor het linker- en welke voor het rechteroor bestemd is. Ook kunt u de hoek aanpassen totdat ze precies goed aanvoelen.

Opvouwbaar design voor eenvoudige opberging

Ga helemaal op in de bas. De oorschelpen kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat u ze eenvoudig in uw zak of tas kunt opbergen. Vouw ze op en u bent klaar om op pad te gaan.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Voordelen

eifach, handlich

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Voordelen

Ωραίος καθαρός ήχος.

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

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