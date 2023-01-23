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TAA1105WT/00
15mm-drivers voor een helder geluid
Oorhaakdesign voor stevige pasvorm
Kabel van 1,2 m
Zweetbestendig met IPX2-classificatie
Met de flexibele, voorgevormde oorhaakjes kunt u deze lichte hoofdtelefoon aanpassen voor een comfortabele pasvorm die perfect blijft zitten. U kunt vrij bewegen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat uw hoofdtelefoon op dat cruciale moment losraakt.
Perfect afgestemde neodymium-drivers van 15 mm zorgen voor helder geluid en basopeningen zorgen voor verbeterde bass-prestaties. De oordopjes passen comfortabel in het oor, zonder te diep in het gehoorkanaal te gaan.
Geniet elke minuut van uw favoriete afspeellijsten, of u nu aan het joggen bent op trottoirs of in een park. Met afstandsbediening in het snoer kunt u uw afspeellijst controleren, de spraakassistent van uw telefoon activeren en oproepen aannemen zonder ook maar één noot te missen.
3.2
van 5
5
Reviews & awards
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Voordelen
Buen precio, buen sonido, cómodos
Nadelen
El micrófno
Deze review is gemaakt voor TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Deze review is gemaakt voor TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono