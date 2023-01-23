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  • Van park naar straat
  • Van park naar straat
  • Van park naar straat
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Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

TAA1105BK/00

3.2
| (5) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Van park naar straat
U komt helemaal in de zone met deze zweetbestendige hoofdtelefoon die met u meebeweegt met helder geluid en een energieke bas. Het flexibele design van de oorhaak houdt de oordopjes op hun plaats en het snoer van 1,2 m is de perfecte lengte voor de telefoon in uw zak.
Bekijk alle voordelen

Van park naar straat

  • 15mm-drivers voor een helder geluid

  • Oorhaakdesign voor stevige pasvorm

  • Kabel van 1,2 m

  • Zweetbestendig met IPX2-classificatie

Oordopjes die blijven zitten, hoe u ook beweegt

Met de flexibele, voorgevormde oorhaakjes kunt u deze lichte hoofdtelefoon aanpassen voor een comfortabele pasvorm die perfect blijft zitten. U kunt vrij bewegen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat uw hoofdtelefoon op dat cruciale moment losraakt.

Helder geluid, energieke bas

Perfect afgestemde neodymium-drivers van 15 mm zorgen voor helder geluid en basopeningen zorgen voor verbeterde bass-prestaties. De oordopjes passen comfortabel in het oor, zonder te diep in het gehoorkanaal te gaan.

Gebruiksvriendelijke bediening voor muziek en telefoongesprekken

Geniet elke minuut van uw favoriete afspeellijsten, of u nu aan het joggen bent op trottoirs of in een park. Met afstandsbediening in het snoer kunt u uw afspeellijst controleren, de spraakassistent van uw telefoon activeren en oproepen aannemen zonder ook maar één noot te missen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

5

Reviews & awards

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Voordelen

Buen precio, buen sonido, cómodos

Nadelen

El micrófno

Deze review is gemaakt voor TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Deze review is gemaakt voor TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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