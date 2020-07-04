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  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel

Niet meer leverbaar

BASS+Hoofdtelefoons met microfoon

SHL3175WT/00

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Het BASS+-gevoel
De Philips BASS+-hoofdtelefoon haalt de lage tonen in uw muziek naar boven. Er zit verbluffend veel bruisende bas in deze slanke, stevige hoofdtelefoon voor over het oor die speciaal ontworpen is om meer bas uit de muziek te halen ondanks het kleine formaat.
Bekijk alle voordelen

Het BASS+-gevoel

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

  • Zachte oorkussens

  • Compact opvouwbaar

Neodymium-luidsprekers van 40 mm

Neodymium-luidsprekers van 40 mm

40 mm neodymium-luidsprekers die een grootse bas produceren

Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen

Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen

Krachtige bas voor nog meer luisterplezier. Laat u niet misleiden door het gestroomlijnde design — speciaal afgestemde drivers en basopeningen produceren ultralage frequenties voor het unieke BASS+-geluid. Afzonderlijk akoestisch volume wordt gebruikt om in elke productie uiterst consistente basprestaties te leveren.

Vouwt zich op in een compacte vorm voor eenvoudig opbergen en meenemen

Vouwt zich op in een compacte vorm voor eenvoudig opbergen en meenemen

Door het unieke, compact opvouwbare ontwerp kan deze hoofdtelefoon eenvoudig mee op reis — plat opvouwbaar, gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Nadelen

son incontrôlable depuis le casque.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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