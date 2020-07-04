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Niet meer leverbaar
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar
40 mm neodymium-luidsprekers die een grootse bas produceren
Krachtige bas voor nog meer luisterplezier. Laat u niet misleiden door het gestroomlijnde design — speciaal afgestemde drivers en basopeningen produceren ultralage frequenties voor het unieke BASS+-geluid. Afzonderlijk akoestisch volume wordt gebruikt om in elke productie uiterst consistente basprestaties te leveren.
Door het unieke, compact opvouwbare ontwerp kan deze hoofdtelefoon eenvoudig mee op reis — plat opvouwbaar, gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Nadelen
son incontrôlable depuis le casque.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro